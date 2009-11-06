آماده بودن شرایط ورود حجاج ایرانی به مکه مکرمه/ استقرار هیئت پزشکی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، حسن سقائی از آمادگی کامل عوامل اجرائی حاضر در مکه خبر داد و گفت: با عنایت خدای متعال همه شرایط برای ورود حجاج ایرانی به مکه مکرمه آماده شده است.

وی گفت: مسئولان ستادهای اجرائی از روزهای گذشته در محل خدمت خود در هتل‌ها و ستادهای مکه مکرمه حضور یاقته اند و نیازهای موجود شناسائی شده که خوشبختانه همه نیازها برطرف شده است.

مدیر دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت افزود: به منظور بررسی آمادگی واحد تدارکات به همراه مسئولان مربوطه از انبار بازدید کرده ایم که همه امکانات مورد نیاز تامین و آماده تحویل به کاروان‌هاست.

وی افزود: به منظور خدمت بهتر و سریعتر به حجاج ایرانی شهر مکه در قالب 9 منطقه تقسیم شده است که در مجموع 150 هتل پذیرای زائران ایرانی خواهد بود.

سقائی به تقسیم بندی خطوط نقلیه زائران ایرانی اشاره کرد و گفت: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته خطوط انتقال زائران ایرانی به حرم مطهر در قالب 10 خط تامین شده و هم اینک همکاران در حال شناسائی و ایجاد ایستگاه‌های اتوبوس‌ها هستند.

وی به حجاج اطمینان داد همه شرایط رفاهی لازم جهت بجا آوردن اعمال مهیا شده است و ابراز امیدواری کرد حج امسال به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

مسئول ستاد مکه مکرمه همچنین از ورود و استقرار هیئت پزشکی خبر داد.

نخستین گروه از زائران ایرانی مدینه اول 18 آبان ماه به مکه مکرمه اعزام می شوند. این دسته زائران شامل کسانی هستند که 11 آبان وارد مدینه شدند و برای انجام مناسک حج و بر اساس برنامه ریزی انجام شده به عنوان نخستین گروه به مکه می روند.