تئاتر در ایران حال و هوای ویژه دارد

رضا گوران درباره تمرینات نمایش "آدم آدم است" در کشور هلند به خبرنگار مهر گفت: به طور تقریبی کل نمایش را تمرین کرده‌ایم و از هفته آینده جلساتی با طراح نور، صحنه و صدای نمایش خواهیم داشت. البته کار روی ریزه‌ کاری‌های اثر هنوز انجام نشده است ولی در مجموع روند تمرینات خوب است. از هفته آینده سیامک احصایی طراح صحنه نمایش نیز به ما ملحق می‌شود.

وی افزود: تا به حال سه هفته از تمرینات نمایش "آدم آدم است" گذشته و سه هفته دیگر هم تمرین خواهیم کرد که دو هفته آخر با صحنه و لباس خواهد بود. این حسن بزرگ در تئاتر هلند و اروپا وجود دارد که کارگردان می‌تواند تا دو هفته قبل از اجرا به صورت کامل با دکور و لباس نمایش تمرین و معایب خود را شناسایی و برطرف کند.

گوران درباره وضعیت اجراهای نمایش "آدم آدم است" در کشور هلند گفت: ما روزهای ششم و هفتم آذرماه دو اجرای عمومی با تماشاگر در شهر "ادم" و یک اجرا هم در شهر "آمستردام" خواهیم داشت. تا سه سال حقوق اجرای این اثر متعلق به تهیه‌کننده آن است و برنامه‌های مختلفی برای اجرای نمایش دارد.

رضا گوران، نورالدین حیدری‌ماهر و بازیگران نمایش "آدم آدم است"

این کارگردان جوان تئاتر درباره وضعیت تئاتر هلند گفت: تئاتر در هلند با ایران متفاوت است. در اینجا بیشتر به سمت فرم و تکنیک حرکت می‌کنند و آثار به لحاظ تکنیکی در سطح بسیار خوبی قرار دارد. اما مخاطبان هلندی دوست ندارند خیلی وارد چالش‌های ذهنی و عمیق شوند. اما در ایران مخاطبان ویژه‌تر هستند و در تئاتر ایران می‌توان مفاهیم را به چالش کشید.



گوران ادامه داد: البته نکته مثبتی که در تئاتر هلند وجود دارد این است که به دلیل نظم موجود تا دو سال آینده برنامه اجراهای خود را می‌دانیم و این باعث می‌شود به صورت کامل برنامه‌ریزی کنیم. با این حال کار کردن در ایران حال و هوای دیگری دارد.

نمایش "آدم آدم است" اقتباسی از نمایشنامه‌ای با همین نام اثر برتولد برشت است که در مدت زمان 90 دقیقه در قالب قصه‌ای فانتزی سیاست‌های جنگی و جنگ‌طلبانه را به چالش می‌کشد. در این نمایش سیامک احصایی به عنوان طراح صحنه و نورالدین حیدری‌ماهر به عنوان دستیار کارگردان و برنامه‌ریز گوران را همراهی می‌کنند.