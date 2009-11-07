نشست سینماگران و اهالی ادبیات در خانه هنرمندان

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع این نشست "آنها که از سینما و ادبیات آمده‌اند، آنها که از ادبیات به سینما رفتند و آنها که در هر دو عرصه ماندگار شدند" است که تنی چند از اهالی سینما و ادبیات درباره اسن موضوع صحبت خواهند کرد.

اجرای این نشست برعهده نیلوفر لاری‌پور و این مراسم به بهانه چاپ دوم مجموعه داستان بهاره رهنما به نام "چهار چهارشنبه و "یک کلاه گیس" و با همکاری نشرچشمه برگزار می شود و ورود برای عموم آزاد است.

خانه هنرمندان در خیابان ایرانشهر واقع شده و این نشست شنبه 15 آبان از ساعت ١۶تا ١٨ در آن برگزار می‌شود.