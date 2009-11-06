به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد جشنواره فیلم گیخون 2009 از روز 19 نوامبر در این شهر اسپانیا آغاز می‌شود و روز 28 نوامبر با نمایش فیلم سینمایی "نگذار غرق شوم" ساخته کروز آنگلس به پایان می‌رسد. فیلم داستانی شبیه ماجرای رومئو و ژولیت درباره دو دانش‌آموز دبیرستانی در برانکس پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 است.

"داستان مرزی" که پیش از این در بخش مسابقه شصت و دومین دوره جشنواره فیلم لوکارنو حضور داشت، تنها نماینده سینمای ایران در جشنواره امسال گیخون است. فیلم داستان چهار شخصیت در استان گلستان را روایت می‌کند که همگی مشتاقانه منتظر افتادن یک اتفاق بزرگ در زندگی‌شان هستند؛ اتفاقی که هرگز رخ نمی‌دهد.

در دوره چهل و هفتم جشنواره گیخون یک برنامه بزرگداشت و مرور آثار برای هارمونی کوراین فیلمساز سرشناس آمریکایی در نظر گرفته شده که یکی از فیلمسازان محبوب این رویداد معتبر سینمایی است و تازه‌ترین تجربه کارگردانی خود Trash Humpers را برای نمایش در بخش خارج از مسابقه به گیخون می‌آورد.

تمام فیلم‌هایی که برای نمایش در بخش مسابقه جشنواره امسال گیخون در نظر گرفته شده‌اند، نخستین نمایش خود را در اسپانیا تجربه می‌کنند و در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه هم هفت فیلم حضور خواهند داشت. ضمن اینکه "آشپزخانه روح" ساخته فاتح آکین فیلمساز آلمانی ترک‌تبار هم به همراه "نگذار غرق شوم" در بخش جنبی به نمایش درمی‌آید.