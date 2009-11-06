ادعای جدید غرب علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین در این ادعا نوشت : آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار توضیح ایران درباره شواهدی که گویای توانایی دانشمندان ایرانی برای تولید کلاهک هسته ای است شد.

گاردین می نویسد : این توانایی که در اصطلاح علمی به آن "انفجار دو نقطه ای" می گویند بصورت یک پرونده محرمانه در انگلیس و آمریکا وجود دارد و در گزارشی که آژانس بین المللی انرژی اتمی تهیه کرده عنوان می شود که ممکن است ایران یک کلاهک با قدرت انفجاری بسیار بالا از این نوع را آزمایش کرده باشد.

گاردین در این ادعای خود هیچ اشاره ای به این که این موشک کذایی و کلاهک هسته ای آن در چه زمانی و چه مکانی از ایران آزمایش شده اند نمی کند.

این روزنامه در ادامه می نویسد : مدارک مربوط به آزمایش کلاهک تولید شده با استفاده از روش انفجار دو نقطه ای جزو شواهدی است که توسط آژانس جمع آوری شده و در اختیار تهران قرار داده شده تا درباره آنها توضیح بدهد.

به نوشته گاردین، گزارش محرمانه ای که هم اکنون در دست آمریکا و انگلیس است تحت عنوان "احتمال تولید سلاح در برنامه هسته ای ایران" نام دارد که بر اساس گزارش سرویس های جاسوسی غرب تهیه شده است.

گاردین در حالی این ادعا را مطرح می کند که به اذعان سرویس ها جاسوسی و مقامات بلند پایه صهیونیستی و غربی، ایران چندین سال تا تولید چنین تسلیحاتی فاصله دارد. از سوی دیگر هنوز دلیلی برای رد گزارش 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا ( NIE ) درباره صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران وجود ندارد.

به گزارش مهر به نظر می رسد با توجه به مذاکرات ایران با 1+5 و آژانس بین المللی انرژی اتمی، غرب در تلاش است تا با طرح این قبیل ادعاها اهرم فشاری را علیه ایران در این مذاکرات به دست بیاورد.