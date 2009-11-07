شهریه ها درصد کمی افزایش می یابند/ مکانیسم دولت روشن نیست

حجت الاسلام مجید انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به نظر می رسد در نتیجه حذف یارانه ها، شهریه ها در حد کم افزایش یابند و دستخوش افزایش زیادی نخواهند شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری اینکه حذف یارانه های انرژی به طور طبیعی بر همه بخشها تاثیر خواهد گذاشت، گفت: آنچه بیشتر مایه نگرانی است آثار تورمی این موضوع در واحدهای انرژی بر یعنی واحدهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی است و معلوم نیست افزایش قیمت ها در این حوزه ها چطور می خواهد جبران شود.

وی درباره دانشگاه و هدفمندسازی یارانه‌ها به مهر گفت: تاثیر حذف یارانه های انرژی بر بخش آموزش عالی را بیش از تاثیری که بر زندگی مردم می گذارد، نمی بینم. قطعا تاثیر تورمی حذف یارانه های انرژی در خانواده ها بیشتر از محیط های عمومی خواهد بود و به نظر می رسد در نتیجه حذف یارانه ها، شهریه ها در حد کم افزایش یابند و دستخوش افزایش زیادی نخواهند شد.

مجید انصاری با بیان اینکه آثار تورمی حذف یارانه های انرژی بر کلیه بخشهای جامعه امری قطعی است، افزود: دولت قول داده آثار تورمی حذف یارانه های انرژی را جبران کند اما نمی دانم مکانیسم این جبران چه خواهد بود.