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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۱۲

خدایی به مهر خبر داد:

افزایش 100هزارنفری داوطبان کنکورارشد/ زمان انتشار اطلاعات ثبت نامی

افزایش 100هزارنفری داوطبان کنکورارشد/ زمان انتشار اطلاعات ثبت نامی

معاون سازمان سنجش آموزش کشور از رشد 100 هزار نفری تعداد ثبت نام کنندگان در کنکور کارشناسی ارشد خبر داد و گفت: 770 هزار نفر در این آزمون ثبت نام کردند.

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تا ساعت 24 شب گذشته که آخرین مهلت ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد سال 89 بود، 770 هزار نفر در این آزمون ثبت نام کردند که با احتساب ثبت نام داوطلبان در رشته های شناور تعداد ثبت نام ها به 840 هزار می رسد.

وی اظهار داشت: تعداد افراد ثبت نام کننده در کنکور کارشناسی ارشد 89 نسبت به سال گذشته 100 هزار نفر افزایش داشته است.

زمان انتشار مشخصات ثبت نامی برای کنترل توسط داوطلبان

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: مشخصات داوطلبان پس از ثبت نام از 30 آبان تا 4 آذر ماه برای کنترل صحت و یا مغایرت روی سایت سازمان سنجش آموزش منتشر می شود و داوطلبان می توانند در این فرصت اطلاعات ثبت نامی خود را مرور و نسبت به تصحیح آن در صورت داشتن مغایرت اقدام کنند.

وی افزود: همچنین نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و برگزاری آزمون در تاریخ 19 بهمن ماه منتشر می شود.

افزایش 25 درصدی ظرفیت در کنکور کارشناسی ارشد 89 

به گزارش مهر، عبدالرسول پورعباس - رئیس سازمان سنجش آموزش کشور پیش از این در پاسخ به مهر گفته بود: پیش بینی می کنیم تعداد ثبت نام در کنکور ارشد سال 89 به 800 هزار نفر برسد سال گذشته این تعداد 750 هزار نفر بود همچنین پیش بینی می کنیم در کنکور کارشناسی ارشد 89 با رشد 25 درصدی پذیرش مواجه شویم.

آزمون ارشد 89 طی 3 روز چهارشنبه 28، پنجشنبه 29 و جمعه 30 بهمن ماه برگزار می شود.

کد مطلب 977742

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