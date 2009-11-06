زلزله های بزرگ می توانند پس لرزه زمین لرزه های دیگر باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان طی مطالعات اخیر خود الگوی جدیدی از توالی پس لرزه ها ارائه کرده اند که می تواند دلیل وقوع برخی از زلزله های بزرگ را توضیح دهد.

این محققان دریافتند جدا از تقابل صفحات زمینی بازتاب زلزله های گذشته می تواند برای چندین صد سال ادامه داشته باشد. محققان دانشگاه نورث وسترن این کشف را پدیده ای می دانند که تا به حال کسی به آن توجهی نکرد بوده است. به گفته آنها بیشتر زلزله های بزرگ در اثر تقابل صفحه های زمینی و گسلها به وجود می آیند، مانند گسل سن آندیاس که در آن منطقه گسل بسیار فعال بوده و پس لرزه های آن دهها سال پس از وقوع یک زلزله بزرگ رخ می دهند.

زمانی که یک پس لرزه رخ می دهد، دانشمندان حرکات زمین را تحت نظر می گیرند تا بتوانند خصوصیات زلزله های آینده را پیش بینی کنند اما گاهی اوقات زلزله ها در مناطقی رخ می دهند که سابقه فعالیت گسلی در آن وجود ندارد در این صورت زمانی که زمین فرصتی برای جمع آوری انرژی برای زلزله های آینده نداشته است زلزله هایی که در مناطق ساکن رخ می دهند پس لرزه های زلزله های دیگر خواهند بود.

این نظریه می تواند زلزله های مصیبت باری مانند زلزله سال گذشته در ایالت سیچوان چین را توضیح دهد. این پدیده بسیاری از دانشمندان را شگفت زده ساخت زیرا منطقه ای که زلزله در آن رخ داد منطقه ای به شمار می رفت که طی چند قرن اخیر تقریبا هیچ زمین لرزه ای در آن رخ نداده بود.

این کشف در عین حال می تواند به دانشمندان برای پیشگویی موقعیت زلزله های بزرگی که ممکن است در آینده رخ دهند کمک کند. دانشمندان معتقدند به جای تمرکز کردن صرف بر روی مناطقی که معمولا زلزله در آنها رخ می دهد باید از شیوه هایی مانند مدل سازی رایانه ای و جی پی اس برای یافتن مناطقی از زمین که انرژی زمین لرزه ها را برای آغاز زمین لرزه های بزرگ در آینده ذخیره می کنند، استفاده کرد.