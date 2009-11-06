در صورت برگزاری انتخابات آزاد نامزد ریاست جمهوری مصر می شوم

به گزارش خبرگزاری مهر "محمد البرادعی" مدیرکل فعلی آژانس انرژی اتمی که به ماموریت خود در آژانس با پایان ماه جاری میلادی، خاتمه می دهد در گفتگو با شبکه تلویزیونی سی ان ان، اظهار داشت: در صورتی که درباره برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه تضمین داده شود، حضور خود را در انتخابات ریاست جمهوری مصر بررسی می کنم.

البرادعی در ادامه افزود: البته این تضمین هایی که من از آن سخن می گویم، تضمین های کتبی است نه کلامی.

انتخابات ریاست جمهوری مصر در سال 2011 برگزار می شود، و حزب حاکم مصر از هم اکنون در حال تلاش برای فراهم کردن شرایط جانشینی "جمال مبارک" به جای پدرش "حسنی مبارک" است.

پیش از این منابع مصری از عزم جدی مخالفان برای متقاعد کردن البرادعی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده مصر خبر داده بودند، امری که به نظر می رسد در آن موفق بوده اند.

بر این اساس با توجه به شخصیت بین المللی البرادعی، مردم مصر تمایلات گسترده ای به حمایت از وی دارند.

البرادعی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار سی ان ان درباره فعالیت 12 ساله خود در سمت مدیرکلی آژانس، اظهار داشت: دوران خسته کننده ای را پشت سر گذاشتم.

البرادعی از ابتدای دسامبر(10 آذر) جای خود را در مدیر کلی آژانس بین المللی انرژی اتمی به "یوکیا آمانو" ژاپنی خواهد داد.