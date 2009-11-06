  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۴۰

کریم باقری:

من هم نبودم پرسپولیس برنده می شد/ تماشاگران حق دارند نگران باشند

من هم نبودم پرسپولیس برنده می شد/ تماشاگران حق دارند نگران باشند

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس، گلزنی خود در دیدار برابر ابومسلم را حاصل تلاش کلیه بازیکنان عنوان کرد و گفت: حتی اگر من هم در زمین حاضر نبودم، تیم به موفقیت می رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم باقری پس از برتری تیم فوتبال پرسپولیس برابر ابومسلم مشهد با بیان این مطلب افزود: با توجه به نتیجه‌ای که در بازی هفته گذشته به دست آوردیم بازیکنان مصمم بودند در بازی برابر ابومسلم این ناکامی را جبران کنند. خدا را شکر توانستیم نتیجه‌ای مناسب کسب کنیم و با پیروزی به تعطیلات نیم فصل برویم.

وی در خصوص نگرانی تماشاگران و هواداران تیم فوتبال پرسپولیس از نتایج و عملکرد این تیم گفت: تا آنجائیکه من یادم هست تماشاگرانم همیشه نگران بوده‌اند و حق مسلم آنها ست که نگران تیم باشند.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس افزود: تماشاگران باید بدانند ما تمام تلاش خود را برای موفقیت تیم به کار می گیریم. آنها باید متوجه باشند که امسال 18 بازیکن جدید به پرسپولیس آمده اند که هماهنگ کردن آنها خیلی سخت است و نیاز به زمان دارد.

"اگر کریم باقری را از پرسپولیس می گرفتند این تیم چطور مقابل ابومسلم به پیروزی می رسید؟"، باقری در پاسخ به این پرسش گفت: نه این طور نیست. باقی بازیکنان زحمت کشیدند و من توانستم گل بزنم. حتی اگر من هم نبودم تیم به نتیجه مورد نظر خود می رسید.

کد مطلب 977745

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها