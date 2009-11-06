به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال پنجشنبه شب آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی رقابت‎های قهرمانی باشگاه‎های جهان را با کسب پیروزی مقابل میزبان این دوره از بازی‎‌ها به پایان رساند.

در این دیدار والیبالیست‎های کشورمان در سه گیم متوالی و با نتایج (25 بر 23)، (25 بر 19) و (25 بر 14) العربی قطر را از پیش رو برداشتند و با مجموع 5 امتیاز در رده دوم گروه B این رقابت‎ها قرار گرفته و راهی مرحله نیمه‎نهایی شدند. تیم پیکان در دو دیدار نخست خود مقابل تیم سیمد برزیل صاحب برتری شد اما نتیجه دیدار با بلچاتو لهستان را واگذار کرد.

اما در دیگر دیدارهای برگزار شده روز پایانی مرحله مقدماتی پنجمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های جهان تیم های دیناموکازان روسیه، ترنتینو ایتالیا و بلچاتو لهستان نیز مقابل حریفان خود صاحب برتری شدند. نتایج به دست آمده در این روز از مسابقات و گروه‎بندی نهایی مرحله مقدماتی به این شرح است:

* دیناموکازان روسیه 3- الزمالک مصر صفر(گروه A)

* پلاتانروس پورتوریکو صفر- ترنتینو ایتالیا 3 (گروه A)

* پیکان ایران 3 - العربی قطر صفر(گروه B)

* سیمد برزیل یک - بلچاتو لهستان 3 (گروه B)

گروه A:

1- ترنتینو ایتالیا (6 امتیاز)

2- دیناموکازان روسیه (5 امتیاز)

3- الزمالک مصر (4 امتیاز)

4- پلاتانروس پورتوریکو (3 امتیاز)

گروه B:

1- بلچاتو لهستان (6 امتیاز)

2- پیکان ایران (5 امتیاز)

3- سیمد برزیل (4 امتیاز)

4- العربی قطر (3 امتیاز)

در پایان مرحله مقدماتی این رقابت‌ها نمایندگان ایتالیا، روسیه، لهستان و ایران به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند. مرحله نیمه‎نهایی رقابت‎های والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان روز شنبه برگزار خواهد شد. برنامه دو دیدار این مرحله به این شرح است:

* دیناموکازان روسیه - بلچاتو لهستان

* پیکان ایران - ترنتینو ایتالیا

تاکنون مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های جهان طی 4 دوره برگزار شده است که در هر 4 دوره نمایندگان ایتالیا موفق به کسب عنوان قهرمانی شده‎اند.