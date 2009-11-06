به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال پنجشنبه شب آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی رقابتهای قهرمانی باشگاههای جهان را با کسب پیروزی مقابل میزبان این دوره از بازیها به پایان رساند.
در این دیدار والیبالیستهای کشورمان در سه گیم متوالی و با نتایج (25 بر 23)، (25 بر 19) و (25 بر 14) العربی قطر را از پیش رو برداشتند و با مجموع 5 امتیاز در رده دوم گروه B این رقابتها قرار گرفته و راهی مرحله نیمهنهایی شدند. تیم پیکان در دو دیدار نخست خود مقابل تیم سیمد برزیل صاحب برتری شد اما نتیجه دیدار با بلچاتو لهستان را واگذار کرد.
اما در دیگر دیدارهای برگزار شده روز پایانی مرحله مقدماتی پنجمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای جهان تیم های دیناموکازان روسیه، ترنتینو ایتالیا و بلچاتو لهستان نیز مقابل حریفان خود صاحب برتری شدند. نتایج به دست آمده در این روز از مسابقات و گروهبندی نهایی مرحله مقدماتی به این شرح است:
* دیناموکازان روسیه 3- الزمالک مصر صفر(گروه A)
* پلاتانروس پورتوریکو صفر- ترنتینو ایتالیا 3 (گروه A)
* پیکان ایران 3 - العربی قطر صفر(گروه B)
* سیمد برزیل یک - بلچاتو لهستان 3 (گروه B)
گروه A:
1- ترنتینو ایتالیا (6 امتیاز)
2- دیناموکازان روسیه (5 امتیاز)
3- الزمالک مصر (4 امتیاز)
4- پلاتانروس پورتوریکو (3 امتیاز)
گروه B:
1- بلچاتو لهستان (6 امتیاز)
2- پیکان ایران (5 امتیاز)
3- سیمد برزیل (4 امتیاز)
4- العربی قطر (3 امتیاز)
در پایان مرحله مقدماتی این رقابتها نمایندگان ایتالیا، روسیه، لهستان و ایران به مرحله نیمهنهایی صعود کردند. مرحله نیمهنهایی رقابتهای والیبال قهرمانی باشگاههای جهان روز شنبه برگزار خواهد شد. برنامه دو دیدار این مرحله به این شرح است:
* دیناموکازان روسیه - بلچاتو لهستان
* پیکان ایران - ترنتینو ایتالیا
تاکنون مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای جهان طی 4 دوره برگزار شده است که در هر 4 دوره نمایندگان ایتالیا موفق به کسب عنوان قهرمانی شدهاند.
نظر شما