گفتگو و تفاهم نزدیک ترین راه برای رسیدن به رفاه و امنیت منطقه ای است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در این دیدار با اشاره به مذاکرات و رایزنی های خوب دو کشور در حوزه سیاسی اظهار داشت: در کنار مناسبات سیاسی دو کشور زمینه های مشترک همکاری های فی ما بین نیز بسیار گسترده است و شرکت ها و بخش های خصوصی دو کشور نیز فضای بسیار خوبی برای همکاری های مشترک در امور تجاری، صنعتی، عمرانی و ساختمانی دارند.

وزیر خارجه کشورمان با اشاره به تحولات اخیر منطقه و تلاش قدرت ها برای ایجاد اختلاف و تفرقه تصریح کرد: گفتگو و تفاهم در منطقه می تواند منشاء خیر و نزدیک ترین راه برای رسیدن به توسعه رفاه و امنیت باشد.

وی ایده هویت و وحدت آسیایی در یک مجموعه بزرگ آسیایی را ایده ای ارزشمند خواند و تاکید کرد که تحقق این ایده زمینه را برای همگرایی بیشتر کشورهای آسیایی فراهم می آورد.

متکی با اشاره به شرایط نگران کننده در افغانستان و پاکستان توطئه بیگانگان برای توسعه تروریزم افراط گرایی در این منطقه را مورد انتقاد قرار داد.

وزیر خارجه در ارتباط با اوضاع در فلسطین، غزه و لبنان تصریح کرد: چنانچه در مورد مسئله فلسطین تدبیر سیاسی مناسب اتخاذ نشود و حقوق حقه و مشروع در مورد مسئله فلسطین نادیده گرفته شود، اوضاع بدتر و پیچیده تر خواهد شد.

امیر قطر نیز در این ملاقات ایران را کشور دوست و برادر قطر خواند و گفت: نکته مهم و اساسی در مناسبات دو کشور این است که راه های چگونگی توسعه و تقویت بیشتر روابط و همکاری های دو جانبه و منطقه ای ایران و قطر مورد بررسی و اهتمام جدی قرار گیرد.

وی بر ضرورت استمرار و افزایش گفتگوها و رایزنی های دو کشور در کلیه سطوح به منظور آماده سازی بیشتر زمینه های ارتقاء همکاری ها تاکید کرد.