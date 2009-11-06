پایان جنگ روانی اصلاحات در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی در این باره با اشاره به موافقت دادگاه قانون اساسی چک با پیمان اصلاحی لیسبون نوشت: به این ترتیب یک دوره طولانی تزلزل اروپا به پایان رسید و چک راه را برای اجرای این قرارداد اصلاحی باز کرد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: به این ترتیب یک چنگ روانی طولانی مدت برای اصلاحات در اتحادیه اروپا به پایان رسید. کم کم زمان آن رسیده است که این اتحادیه 27 عضو خود را در رقابت با قدرتهای بزرگ جهانی بتواند به عنوان یک بازیگر سیاسی مهم ارائه دهد که سریعتر از قبل می توانند تصمیم گیری کرده و بهتر خود را نشان دهند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: سالهای طولانی در این اتحادیه مناقشاتی در این باره وجود داشت که آیا این اصلاحات استقلال برخی کشورها در این اتحادیه را محدود می کند.

نویسنده در ادامه با اشاره به موافقت دادگاه قانون اساسی چک با پیمان لیسبون خاطر نشان کرد: یک چیز هنوز در مرحله پایانی این جریانات هنوز شدیدا قابل توجه است و آن اینکه با توجه به همه پیشرفتها در زمینه هماهنگی در اتحادیه اروپا بین کشورهای اروپایی همسایه دراین اتحادیه هنوز مسائل حل نشده ای باقی است از جمله اختلافات بین مجارستان با همسایگانش در اسلواکی، رومانی و صربستان.