در آمریکا اراده "تغییر" وجود ندارد/ اهمیت روابط ایران و آمریکای لاتین

گریگوری ویلپرت نویسنده زندگینامه سیاسی هوگو چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا تحت عنوان " کسب قدرت برای تغییر ونزوئلا" و استاد دانشگاه بروکلین نیویورک در گفتگو با مهر گفت: چنین به نظر می رسد که سیاستهای آمریکا تغییر یافته و بهتر از دوران جرج بوش شده است اما جهان تغییرات عملی در سیاستهای ایالات متحده را شاهد نبوده است.

سردبیر سایت ونزوئلا آنلایسیس، مهمترین سایت حامی چاوز با اشاره به چند دهه خصومت ایالات متحده با کشورهای آمریکای لاتین و ایران گفت: اقدامات اوباما نشان می دهد که اصول سیاستهای واشنگتن علیه تهران و آمریکای لاتین تغییر نکرده و اراده ایجاد تغییر در ایالات متحده وجود ندارد.

اقدامات اوباما نشان می دهد که اصول سیاست های واشنگتن علیه تهران و آمریکای لاتین تغییر نکرده و اراده ایجاد تغییر در ایالات متحده وجود ندارد

همسر سرکنسول ونزوئلا در آمریکا ادامه داد: کودتا در هندوراس مصداقی زنده از دخالتهای ایالات متحده در مسائل کشورهای آمریکای لاتین است و در حالی که واشنگتن خود محرک کودتا بوده هم اکنون به طور ریاکارانه ای از بازگشت مانوئل زلایا، رئیس جمهور قانونی به این کشور حمایت می کند.

این جامعه شناس آمریکایی- آلمانی درباره موقعیت ایران در آمریکای لاتین نیز گفت: تهران روابط استراتژیک و محکمی با کشورهای آمریکای لاتین دارد و این روابط با کشورهایی مثل ونزوئلا بسیار صمیمانه است.

ویلپرت سفر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران در دو آذرماه سال جاری را نیز نقطه عطفی در گسترش روابط تهران با کشورهای آمریکای لاتین دانست و گفت: برزیل از مهمترین و تاثیرگذارترین کشورهای آمریکای لاتین است و بدون توجه به نوع و موضوع مذاکراتی که انجام خواهد شد، این سفر می تواند نتایج مثبتی برای دیپلماسی تهران در آمریکای لاتین دربرداشته باشد.

وی سیاستهای داخلی اوباما را نیز موفق ندانست و گفت: همچنان بحران مالی و برنامه سلامت دولت آمریکا را به چالش می کشد.

گریگوری ویلپرت یک جامعه شناس آمریکایی-آلمانی مقیم نیویورک و سردبیر مهمترین سایت حامی دولت هوگو چاوز تحت عنوان ونزوئلا آنالیسیس و همسر سرکنسول ونزوئلا در نیویورک است. ویلپرت اکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه بروکلین بوده و کتاب زندگینامه چاوز وی به چندین زبان دنیا ترجمه شده است.