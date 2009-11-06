تعداد زائران ورودی به مدینه امشب به 21000 نفر می رسد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، این تعداد زائر از هفت شهر و با 14 پرواز ایرانی و سعودی وارد مدینه خواهند شد.

بر اساس اعلام ستاد حج و زیارت در مدینه منوره، 6 کاروان از اصفهان با 824 زائر با دو پرواز، 6 کاروان از کرمانشاه با 500 زائر با دو پرواز، 6 کاروان از یزد با 800 زائر با سه پرواز، 11 کاروان از تهران با 1309 زائر با چهار پرواز، 3 کاروان از مشهد با 379 زائر با یک پرواز، دو کاروان از اردبیل با 214 زائر با یک پرواز، 3 کاروان از زاهدان با 313 زائر با یک پرواز وارد مدینه خواهند شد.

ورود این پرواز ها از ساعت 51/3 صبح جمعه آغاز و تا ساعت 40/1 بامداد شنبه ادامه خواهد داشت.

با ورود این تعداد از حجاج در روز جمعه تعداد زائرانی که تا پایان روز شنبه وارد مدینه خواهند شد به 21043 نفر خواهد رسید.

امسال از 60 هزار زائر ایرانی که به حج مشرف خواهند شد 45 هزار نفر آنها به عنوان مدینه اول پیش از مراسم حج و 15 هزار نفر دیگر پس از مراسم حج از مکه وارد مدینه می شوند.

از روز 18 آبان ماه نخستین گروه از زائران مدینه اول از مدینه منوره راهی مکه مکرمه خواهند شد.