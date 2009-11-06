به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظّم انقلاب اسلامی عصر روز پنج شنبه در دیدار شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر و هیأت همراه، روابط جمهوری اسلامی ایران و قطر را، یک روابط نمونه در منطقه خلیج فارس خواندند و تأکید کردند: منطقه خلیج فارس، باید با همکاری کشورهای این منطقه، به منطقه ای امن و آباد ومحلی برای همکاری تبدیل شود.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش بیگانگان برای محقق نشدن این موضوع افزودند: همه کشورهای منطقه باید تلاش کنند تا خواسته بیگانگان عملی نشود.

ایشان با قدردانی از مواضع دولت و امیر قطر در جنگ 33 روزه لبنان، و جنگ 22 روزه غزه و مسائل بعد از آن، خاطر نشان کردند: در قضیه لبنان و غزه، انتظار این بود که دولتهای عربی به لحاظ اسلام، عربیّت، و دفاع جوانان مؤمن لبنان و غزه از حق، در کنار آنها بایستند، متأسفانه برخی دولتهای عربی موضع خوبی نگرفتند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به رابطه سیاسی ممتاز ایران و قطر، و دیدگاههای مشترک دو کشور در بسیاری از مسائل، تأکید کردند: در روابط اقتصادی نیز باید تلاش بیشتری شود تا سطح همکاریها بیش از پیش گسترش یابد.

ایشان با ابراز خرسندی از گسترش روزافزون روابط جمهوری اسلامی ایران و قطر، افزودند: یکی از چندین دلیل ارتباط نزدیک دو کشور، وجود دشمنان مشترک برای امت اسلامی و مردم منطقه است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند: دشمنان با به حاشیه کشاندن مسائل اصلی، موضوعات غیر حقیقی را بعنوان مسائل اصلی مطرح و با تاکتیکی خاص، به نوبت، به سراغ کشورهای اسلامی می روند، بنابراین همه کشورهای منطقه باید این موضوع را عمیقاً درک کنند و همکاریهای خود را افزایش دهند.

در این دیدار که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور نیز حضور داشت، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر با ابراز خرسندی فراوان از دیدار با رهبر انقلاب اسلامی،‌ از مواضع جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از مسائل اسلامی ـ عربی، بویژه موضوع فلسطین قدردانی کرد.

امیر قطر با اشاره به پیوندهای تاریخی ایران و قطر، و دیدگاههای مشترک دو کشور در بسیاری از مسائل، افزود: همه کشور های منطقه باید با مقاومت در مقابل اختلاف افکنی هایی که از خارج تحمیل می شود، زمینه ثبات، امنیت و همکاری بیشتری را در این منطقه فراهم کنند.

وی با اشاره به مذاکرات خود با رئیس جمهور ایران، اظهار امیدواری کرد: روابط ایران و قطر بویژه درعرصه مسائل اقتصادی شتاب بیشتری بگیرد.