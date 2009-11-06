طرح تولید ورق فولادی چهارمحال و بختیاری به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، احمد علی هراتی نیک در جریان بازدید از طرح تولید ورق خودرو چهارمحال وبختیاری گفت: این طرح بیش از 98 درصد پیشرفت فیزیکی دارد ودر حال حاضر فعالیتهای آزمایشی (گرم وسرد) آن انجام می شود.

وی همچنین در بازدید از طرح فولاد چهارمحال وبختیاری اظهار داشت : این طرح در میان 8 طرح فولادی از نظر پیشرفت در رتبه نخست قرار دارد وبرای تامین اعتبارات مالی آنها، پیشنهاد انتشاراوراق مشارکت ارائه شده است.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: در حال حاضر مذاکرات نهایی با بانک مرکزی وملت پایان یافته ومتعاقب آن، یک هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در دو مرحله انجام خواهد شد.

وی افزود : دراجرای این طرحها به لحاظ اجرایی، فنی، استخدام پیمانکار وغیره مشکلی وجود ندارد واگر بتوانیم تزریق منابع داشته باشیم سرعت عمل اجرایی طرح ها بسیار بالا خواهد بود.

هراتی نیک همچنین درجریان بازدید از طرح های توسعه فولاد مبارکه تصریح کرد : پروژه های متعددی از جمله توسعه زیر سقف، تکمیلی وتاسیسات جنبی در حال اجراست که پیشرفت مطلوبی دارد وامیدواریم با همین سرعت پیش رفته وآثار آن با افزایش تولید فولاد مبارکه آشکار شود.

وی با اشاره به این که ایمیدرو از سالهای گذشته استراتژی داخلی سازی ساخت قطعات وتجهیزات مورد نیاز کارخانه ها را پیگیری می کند، گفت : سیاستهای این سازمان اجرای طرحها از طریق مهندسان وپیمانکاران داخلی است مگر آنکه قطعاتی در ماشین سازی های کشور یا تاسیساتی که زیر نظر ایمیدرو نیست، ساخته نشود اما هر آنچه داخل کشور قابل ساخت است ، واحدهای تابعه ایمیدرو ملزم به استفاده از تولید داخل هستند.