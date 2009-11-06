صعود گالاتاسرای ترکیه، وردربرمن آلمان و شاختاردونتسک اوکراین قطعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان هفته چهارم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ اروپا سه تیم گالاتاسرای ترکیه، وردربرمن آلمان و شاختاردونتسک اوکراین امتیازهای لازم برای صعود به مرحله یک شانزدهم این رقابتها را کسب کردند.
- نتایج دیدارهای هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ اروپا به شرح زیر است:
گروه A:
* اندرلشت بلژیک 3 - تیمیسوآرا رومانی یک
* دیناموزاگرب کرواسی صفر - آژاکس آمستردام هلند 2
جدول ردهبندی:
1- اندرلشت بلژیک 8 امتیاز، 2- آژاکس آمستردام هلند 8 امتیاز، 3- دیناموزاگرب کرواسی 3 امتیاز، 4- تیمیسوآرا رومانی 2 امتیاز
گروه B:
* جنوآ ایتالیا 3 - لیل فرانسه 2
* اسلاویا پراگ جمهوری چک 2 - والنسیا اسپانیا 2
جدول رده بندی:
1- لیل فرانسه 7 امتیاز، 2- والنسیا اسپانیا 6 امتیاز، 3- جنوآ ایتالیا 6 امتیاز، 4- اسلاویا پراگ جمهوری چک 2 امتیاز
گروه C:
* هامبورگ آلمان هلند صفر - سلتیک اسکاتلند صفر
* راپیدوین اتریش صفر - هاپوئل تل آویو اسراییل 3
جدول رده بندی:
1- هاپوئل تل آویو اسراییل 9 امتیاز، 2- هامبورگ آلمان 7 امتیاز، 3- راپیدوین اتریش 4 امتیاز، 4- سلتیک اسکاتلند 2 امتیاز
گروه D:
* هیرنوین هلند 2 - هرتابرلین آلمان 3
* اسپورتینگ لیسبون پرتغال یک - ونتسپیلس لتونی یک
جدول ردهبندی:
1- اسپورتینگ لیسبون پرتغال 10 امتیاز، 2- هیرنوین هلند 4 امتیاز، 3- هرتابرلین آلمان 4 امتیاز، 4- ونتسپیلس لتونی 3 امتیاز
گروه E:
* رم ایتالیا 2 - فولهام انگلستان یک
* باسل سوییس 3 - زسکا صوفیا بلغارستان یک
جدول رده بندی:
1- باسل سوییس 9 امتیاز، 2- رم ایتالیا 7 امتیاز، 3- فولهام انگلستان 5 امتیاز، 4- زسکا صوفیا بلغارستان یک امتیاز
گروه F:
* دیناموبخارست رومانی صفر - گالاتاسرای ترکیه 3
* اشتورم گراتس اتریش صفر - پاناتینایکوس یونان یک
جدول ردهبندی:
1- گالاتاسرای ترکیه 10 امتیاز، 2- پاناتینایکوس یونان 9 امتیاز، 3- دیناموبخارست رومانی 3 امتیاز، 4- اشتورم گراتس اتریش یک امتیاز
گروه G:
* لفسکی صوفیا بلغارستان صفر - سالزبورگ اتریش یک
* ویارئال اسپانیا 4 - لاتزیو ایتالیا یک
جدول ردهبندی:
1- سالزبورگ اتریش 12 امتیاز، 2- لاتزیو ایتالیا 6 امتیاز، 3- ویارئال اسپانیا 6 امتیاز، 4- لفسکی صوفیه بلغارستان بدون امتیاز
گروه H:
* توئنته انشد هلند 2 - شریف مولداوی یک
* فنرباغچه ترکیه 3 - استوابخارست رومانی یک
جدول ردهبندی:
1- فنرباغچه ترکیه 9 امتیاز، 2- توئنته انشد هلند 7 امتیاز، 3- شریف مولداوی 4 امتیاز، 4- استوابخارست رومانی 2 امتیاز
گروه I:
* آاک آتن یونان 2 - باته بوریسف بلاروس 2
* اورتون انگلستان صفر - بنفیکا پرتغال 2
جدول ردهبندی:
1- بنفیکا پرتغال 9 امتیاز، 2- اورتون 6 امتیاز، 3- باته بوریسف بلاروس 4 امتیاز، 4- آاک آتن یونان 4 امتیاز
گروه J:
* پارتیزان بلگراد صربستان 2 - کلاب بروژ بلژیک 4
* تولوز فرانسه صفر - شاختاردونتسک اوکراین 2
جدول رده بندی:
1- شاختاردونتسک اوکراین 12 امتیاز، 2- کلاب بروژ بلژیک 7 امتیاز، 3- تولوز فرانسه 4 امتیاز، 4- پارتیزان بلگراد صربستان بدون امتیاز
گروه K:
* کلوج رومانی 2 - اسپارتاپراگ جمهوری چک 3
* کپنهاگن دانمارک یک - آیندهوون هلند یک
جدول ردهبندی:
1- آیندهوون هلند 8 امتیاز، 2- اسپارتاپراگ جمهوری چک 7 امتیاز، 3- کپنهاگن دانمارک 4 امتیاز، 4- کلوج رومانی 3 امتیاز
گروه L:
* ناسیونال پرتغال یک - آتلتیک بیلبائو اسپانیا یک
* وردربرمن آلمان 2 - اوستریا وین اتریش صفر
جدول ردهبندی:
1- وردربرمن آلمان 10 امتیاز، 2- آتلتیک بیلبائو اسپانیا 7 امتیاز، 3- ناسیونال پرتغال 2 امتیاز، 4- اوستریا وین اتریش 2 امتیاز
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