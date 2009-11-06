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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۲۶

هفته چهارم اروپا لیگ /

صعود گالاتاسرای ترکیه، وردربرمن آلمان و شاختاردونتسک اوکراین قطعی شد

صعود گالاتاسرای ترکیه، وردربرمن آلمان و شاختاردونتسک اوکراین قطعی شد

تیم‌های گالاتاسرای ترکیه، وردربرمن آلمان و شاختاردونتسک اوکراین در پایان هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ اروپا صعود خود را به مرحله یک شانزدهم نهایی این رقابت‌ها قطعی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان هفته چهارم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ اروپا سه تیم گالاتاسرای ترکیه، وردربرمن آلمان و شاختاردونتسک اوکراین امتیازهای لازم برای صعود به مرحله یک شانزدهم این رقابت‌ها را کسب کردند.

- نتایج دیدارهای هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ اروپا به شرح زیر است:
گروه A:
* اندرلشت بلژیک 3 - تیمیسوآرا رومانی یک
* دیناموزاگرب کرواسی صفر - آژاکس آمستردام هلند 2
جدول رده‌بندی:
1- اندرلشت بلژیک 8 امتیاز، 2- آژاکس آمستردام هلند 8 امتیاز، 3- دیناموزاگرب کرواسی 3 امتیاز، 4- تیمیسوآرا رومانی 2 امتیاز

گروه B:
* جنوآ ایتالیا 3 - لیل فرانسه 2 
* اسلاویا پراگ جمهوری چک 2 - والنسیا اسپانیا 2
جدول رده بندی:
1- لیل فرانسه 7 امتیاز، 2- والنسیا اسپانیا 6 امتیاز، 3- جنوآ ایتالیا 6 امتیاز، 4- اسلاویا پراگ جمهوری چک 2 امتیاز

گروه C:
* هامبورگ آلمان هلند صفر - سلتیک اسکاتلند صفر
* راپیدوین اتریش صفر - هاپوئل تل آویو اسراییل 3
جدول رده بندی:
1- هاپوئل تل آویو اسراییل 9 امتیاز، 2- هامبورگ آلمان 7 امتیاز، 3- راپیدوین اتریش 4 امتیاز، 4- سلتیک اسکاتلند 2 امتیاز

گروه D:
* هیرنوین هلند 2 - هرتابرلین آلمان 3
* اسپورتینگ لیسبون پرتغال یک - ونتسپیلس لتونی یک
جدول رده‌بندی:
1- اسپورتینگ لیسبون پرتغال 10 امتیاز، 2- هیرنوین هلند 4 امتیاز، 3- هرتابرلین آلمان 4 امتیاز، 4- ونتسپیلس لتونی 3 امتیاز

گروه E:
* رم ایتالیا 2 - فولهام انگلستان یک
* باسل سوییس 3 - زسکا صوفیا بلغارستان یک
جدول رده بندی:
1- باسل سوییس 9 امتیاز، 2- رم ایتالیا 7 امتیاز، 3- فولهام انگلستان 5 امتیاز، 4- زسکا صوفیا بلغارستان یک امتیاز

گروه F:
* دیناموبخارست رومانی صفر - گالاتاسرای ترکیه 3
* اشتورم گراتس اتریش صفر - پاناتینایکوس یونان یک
جدول رده‌بندی:
1-  گالاتاسرای ترکیه 10 امتیاز، 2- پاناتینایکوس یونان 9 امتیاز، 3- دیناموبخارست رومانی 3 امتیاز، 4- اشتورم گراتس اتریش یک امتیاز

گروه G:
* لفسکی صوفیا بلغارستان صفر - سالزبورگ اتریش یک
* ویارئال اسپانیا 4 - لاتزیو ایتالیا یک
جدول رده‌بندی:
1- سالزبورگ اتریش 12 امتیاز، 2- لاتزیو ایتالیا 6 امتیاز، 3- ویارئال اسپانیا 6 امتیاز، 4- لفسکی صوفیه بلغارستان بدون امتیاز

گروه H:
* توئنته انشد هلند 2 - شریف مولداوی یک
* فنرباغچه ترکیه 3 - استوابخارست رومانی یک
جدول رده‌بندی:
1- فنرباغچه ترکیه 9 امتیاز، 2- توئنته انشد هلند 7 امتیاز، 3- شریف مولداوی 4 امتیاز، 4- استوابخارست رومانی 2 امتیاز

گروه I:
* آاک آتن یونان 2 - باته بوریسف بلاروس 2
* اورتون انگلستان صفر - بنفیکا پرتغال 2
جدول رده‌بندی:
1-  بنفیکا پرتغال 9 امتیاز، 2- اورتون 6 امتیاز، 3- باته بوریسف بلاروس 4 امتیاز، 4- آاک آتن یونان 4 امتیاز

گروه J:
* پارتیزان بلگراد صربستان 2 - کلاب بروژ بلژیک 4
* تولوز فرانسه صفر - شاختاردونتسک اوکراین 2
جدول رده بندی:
1- شاختاردونتسک اوکراین 12 امتیاز، 2- کلاب بروژ بلژیک 7 امتیاز، 3-  تولوز فرانسه 4 امتیاز، 4-  پارتیزان بلگراد صربستان بدون امتیاز

گروه K:
* کلوج رومانی 2 - اسپارتاپراگ جمهوری چک 3
* کپنهاگن دانمارک یک - آیندهوون هلند یک
جدول رده‌بندی:
1- آیندهوون هلند 8 امتیاز، 2- اسپارتاپراگ جمهوری چک 7 امتیاز، 3- کپنهاگن دانمارک 4 امتیاز، 4- کلوج رومانی 3 امتیاز

گروه L:
* ناسیونال پرتغال یک - آتلتیک بیلبائو اسپانیا یک
* وردربرمن آلمان 2 - اوستریا وین اتریش صفر
جدول رده‌بندی:
1- وردربرمن آلمان 10 امتیاز، 2-  آتلتیک بیلبائو اسپانیا 7 امتیاز، 3- ناسیونال پرتغال 2 امتیاز، 4- اوستریا وین اتریش 2 امتیاز

کد مطلب 977763

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