صعود گالاتاسرای ترکیه، وردربرمن آلمان و شاختاردونتسک اوکراین قطعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان هفته چهارم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ اروپا سه تیم گالاتاسرای ترکیه، وردربرمن آلمان و شاختاردونتسک اوکراین امتیازهای لازم برای صعود به مرحله یک شانزدهم این رقابت‌ها را کسب کردند.

- نتایج دیدارهای هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ اروپا به شرح زیر است:

گروه A:

* اندرلشت بلژیک 3 - تیمیسوآرا رومانی یک

* دیناموزاگرب کرواسی صفر - آژاکس آمستردام هلند 2

جدول رده‌بندی:

1- اندرلشت بلژیک 8 امتیاز، 2- آژاکس آمستردام هلند 8 امتیاز، 3- دیناموزاگرب کرواسی 3 امتیاز، 4- تیمیسوآرا رومانی 2 امتیاز

گروه B:

* جنوآ ایتالیا 3 - لیل فرانسه 2

* اسلاویا پراگ جمهوری چک 2 - والنسیا اسپانیا 2

جدول رده بندی:

1- لیل فرانسه 7 امتیاز، 2- والنسیا اسپانیا 6 امتیاز، 3- جنوآ ایتالیا 6 امتیاز، 4- اسلاویا پراگ جمهوری چک 2 امتیاز



گروه C:

* هامبورگ آلمان هلند صفر - سلتیک اسکاتلند صفر

* راپیدوین اتریش صفر - هاپوئل تل آویو اسراییل 3

جدول رده بندی:

1- هاپوئل تل آویو اسراییل 9 امتیاز، 2- هامبورگ آلمان 7 امتیاز، 3- راپیدوین اتریش 4 امتیاز، 4- سلتیک اسکاتلند 2 امتیاز

گروه D:

* هیرنوین هلند 2 - هرتابرلین آلمان 3

* اسپورتینگ لیسبون پرتغال یک - ونتسپیلس لتونی یک

جدول رده‌بندی:

1- اسپورتینگ لیسبون پرتغال 10 امتیاز، 2- هیرنوین هلند 4 امتیاز، 3- هرتابرلین آلمان 4 امتیاز، 4- ونتسپیلس لتونی 3 امتیاز

گروه E:

* رم ایتالیا 2 - فولهام انگلستان یک

* باسل سوییس 3 - زسکا صوفیا بلغارستان یک

جدول رده بندی:

1- باسل سوییس 9 امتیاز، 2- رم ایتالیا 7 امتیاز، 3- فولهام انگلستان 5 امتیاز، 4- زسکا صوفیا بلغارستان یک امتیاز



گروه F:

* دیناموبخارست رومانی صفر - گالاتاسرای ترکیه 3

* اشتورم گراتس اتریش صفر - پاناتینایکوس یونان یک

جدول رده‌بندی:

1- گالاتاسرای ترکیه 10 امتیاز، 2- پاناتینایکوس یونان 9 امتیاز، 3- دیناموبخارست رومانی 3 امتیاز، 4- اشتورم گراتس اتریش یک امتیاز

گروه G:

* لفسکی صوفیا بلغارستان صفر - سالزبورگ اتریش یک

* ویارئال اسپانیا 4 - لاتزیو ایتالیا یک

جدول رده‌بندی:

1- سالزبورگ اتریش 12 امتیاز، 2- لاتزیو ایتالیا 6 امتیاز، 3- ویارئال اسپانیا 6 امتیاز، 4- لفسکی صوفیه بلغارستان بدون امتیاز

گروه H:

* توئنته انشد هلند 2 - شریف مولداوی یک

* فنرباغچه ترکیه 3 - استوابخارست رومانی یک

جدول رده‌بندی:

1- فنرباغچه ترکیه 9 امتیاز، 2- توئنته انشد هلند 7 امتیاز، 3- شریف مولداوی 4 امتیاز، 4- استوابخارست رومانی 2 امتیاز

گروه I:

* آاک آتن یونان 2 - باته بوریسف بلاروس 2

* اورتون انگلستان صفر - بنفیکا پرتغال 2

جدول رده‌بندی:

1- بنفیکا پرتغال 9 امتیاز، 2- اورتون 6 امتیاز، 3- باته بوریسف بلاروس 4 امتیاز، 4- آاک آتن یونان 4 امتیاز

گروه J:

* پارتیزان بلگراد صربستان 2 - کلاب بروژ بلژیک 4

* تولوز فرانسه صفر - شاختاردونتسک اوکراین 2

جدول رده بندی:

1- شاختاردونتسک اوکراین 12 امتیاز، 2- کلاب بروژ بلژیک 7 امتیاز، 3- تولوز فرانسه 4 امتیاز، 4- پارتیزان بلگراد صربستان بدون امتیاز

گروه K:

* کلوج رومانی 2 - اسپارتاپراگ جمهوری چک 3

* کپنهاگن دانمارک یک - آیندهوون هلند یک

جدول رده‌بندی:

1- آیندهوون هلند 8 امتیاز، 2- اسپارتاپراگ جمهوری چک 7 امتیاز، 3- کپنهاگن دانمارک 4 امتیاز، 4- کلوج رومانی 3 امتیاز