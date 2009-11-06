استقبال روسیه از طرح آمریکا برای کاهش سلاح های استراتژیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، "آندری نسترنکو" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت : آمریکا پیشنهاداتی سازنده را به روسیه در مورد کاهش زرادخانه های هسته ای ارائه داده و با این اقدام امیدها برای رسیدن به پیمانی جدید به عنوان جایگزینی برای پیمان استارت یک را افزایش می دهد.

نسترنکو در ادامه افزود : امیدواریم پیشنهادات سازنده ای که در هفته گذشته "جیمز جونز" مشاور امنیت ملی کاخ سفید به مسکو ارائه داد به نزدیک شدن دیدگاه های روسیه و آمریکا در این مورد کمک کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اشاره ای به جزئیات پیشنهادهای ارائه شده از سوی امریکا درباره کاهش سلاح های استراتژیک نکرد.

این پیشنهادهای آمریکا در حالی مطرح می شود که آمریکا و روسیه از تاریخ 9 نوامبر ( 18 آبان ) دور جدید مذاکرات هسته ای خود در مورد پیمان جایگزین پیمان استارت یک را از سر می گیرند.

پیمان استارت 1 در سال 1991 بین اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا درباره کاهش و محدود سازی سلاحهای تهاجمی استراتژیک امضا شده بود که اعتبار آن در روز پنجم دسامبر سال جاری به پایان می رسد.