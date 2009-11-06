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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۳۱

هروله عشق (40)/

اولویت واکسیناسیون آنفلوآنزای نوع A با زائران داخلی است

اولویت واکسیناسیون آنفلوآنزای نوع A با زائران داخلی است

یکی از مسئولان وزارت بهداشت عربستان اعلام کرد: نخستین بخش از سفارش 11 میلیونی واکسن آنفلونزای نوع A دریافت شده است که زائران داخلی در اولویت قرار دارند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، "زیاد ممیش" از مقامات کارکنان وزارت حج خواسته است که خود را واکسینه کنند.

وی با اشاره به شرکت بیش از یک میلیون زائر داخلی و خارجی در مناسک حج امسال افزود: اولویت بعدی برای واکسینه شدن، زائران داخلی هستند.

این مسئول در وزارت بهداشت یادآور شد: واکسن آنفلوآنزای نوع A در اختیار کارکنان بخشهای بهداشتی دولتی و خصوصی قرار گرفته است.

بنا به اعلام وزارت بهداشت این کشور، تاکنون بیش از 22 هزار نفر مشکوک به آنفلوآنزای نوع A در عربستان هستند و 62 نفر نیز قربانی شده اند.

حدود یک میلیون و 500 هزار نفر در مناسک حج امسال حضور خواهند داشت.

کد مطلب 977767

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