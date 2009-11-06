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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۱۱

هفته پنجم لیگ بسکتبال/

همه مهمانان باختند به جز شیرازی‎ها / دانشگاه آزاد تنها میزبان برنده

همه مهمانان باختند به جز شیرازی‎ها / دانشگاه آزاد تنها میزبان برنده

پنجمین هفته رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با پیروزی تیم‌های صبامهر قزوین، پتروشیمی بندرامام، ذوب‌آهن اصفهان و البته شکست تیم لوله a.s شیراز در تهران به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از رقابت‎ها بازیکنان تیم دانشگاه آزاد در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی مقابل شاگردان اسدالله کبیر به برتری دست یافتند. این سومین شکست شیرازی‌ها در این فصل از مسابقات بود.

اما دانشگاه آزاد درحالی درخانه خود به پیروزی دست یافت که دیگر تیم‎های میزبان این هفته از مسابقات مغلوب حریفان مهمان خود شدند. براین اساس تیم توزین الکتریک در کاشان مغلوب صبامهر قزوین شد. هیئت بسکتبال شهرکرد نتیجه را به پتروشیمی بندرامام واگذار کرد و پاسارگاد شیراز نیز با 56 اختلاف امتیاز مغلوب ذوب‌آهن اصفهان شد.

نتایج به دست آمده در هفته پنجم رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به این شرح است:

* دانشگاه آزاد تهران 97 - لوله a.s شیراز 79
* توزین الکتریک کاشان 58 - صبامهر قزوین 71
* هیئت بسکتبال شهرکرد 46 - پتروشیمی بندرامام 61
* پاسارگاد شیراز 48 - ذوب‎آهن اصفهان 104

دیدار دو تیم شهرداری گرگان و مهرام تهران که حساس‎‌ترین دیدار هفته پنجم مسابقات لیگ برتر بود برگزار نشد. غیبت صمدنیکخواه بهرامی، مهدی کامرانی و حامد آفاق در ترکیب  مهرام علت لغو این بازی بود. این بازیکنان ترکیب تیم سه نفره کشورمان را در بازی‌های داخل سالن آسیا در ویتنام تشکیل داده‌اند.

کد مطلب 977768

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