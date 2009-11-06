اجرای تئاترهای قرآنی در دانشگاهها از 18 تا 24 آبان ماه

محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: به کلیه دانشگاهها ابلاغ شده تا شورای فرهنگی دانشگاهها را در ارتباط با هفته قرآن و دانشگاه که از 18 آبان ماه آغاز می شود، تشکیل دهند.

وی از برنامه هایی مانند برپایی شبی با قرآن، برگزاری نمایشگاه کتاب با موضوعات قرآنی، اجرای تئاتر و نمایشهایی با مضامین قرآنی، تجلیل از فعالان دانشجویی عرصه فعالیتهای قرآنی و برگزاری میزگردهای تخصصی در حوزه قرآنی در دانشگاهها را برخی از برنامه های هفته قرآن و دانشگاه عنوان کرد که از 18 تا 24 آبان ماه در دانشگاههای کشور برگزار می شوند.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم خاطرنشان کرد: هفته قرآن و دانشگاه در راستای ترویج مضامین قرآنی در دانشگاه به عنوان گامی در جهت مهجوریت زدایی از قرآن و در جهت نهادینه سازی مولفه های قرآنی در نسل جوان در دانشگاههای کشور برگزار می شود.