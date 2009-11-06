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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۵۵

اسلامی به مهر خبر داد:

اجرای تئاترهای قرآنی در دانشگاهها از 18 تا 24 آبان ماه

اجرای تئاترهای قرآنی در دانشگاهها از 18 تا 24 آبان ماه

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم از اجرای تئاتر با مضامین قرآنی در دانشگاههای کشور از 18 تا 24 آبان ماه خبر داد.

محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: به کلیه دانشگاهها ابلاغ شده تا شورای فرهنگی دانشگاهها را در ارتباط با هفته قرآن و دانشگاه که از 18 آبان ماه آغاز می شود، تشکیل دهند.

وی از برنامه هایی مانند برپایی شبی با قرآن، برگزاری نمایشگاه کتاب با موضوعات قرآنی، اجرای تئاتر و نمایشهایی با مضامین قرآنی، تجلیل از فعالان دانشجویی عرصه فعالیتهای قرآنی و برگزاری میزگردهای تخصصی در حوزه قرآنی در دانشگاهها را برخی از برنامه های هفته قرآن و دانشگاه عنوان کرد که از 18 تا 24 آبان ماه در دانشگاههای کشور برگزار می شوند.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم خاطرنشان کرد: هفته قرآن و دانشگاه در راستای ترویج مضامین قرآنی در دانشگاه به عنوان گامی در جهت مهجوریت زدایی از قرآن و در جهت نهادینه سازی مولفه های قرآنی در نسل جوان در دانشگاههای کشور برگزار می شود.   

کد مطلب 977769

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