کمانداران ایران به یک مدال طلا و یک برنز دیگر دست یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مسابقات صبح امروز جمعه 15 آبان ماه در بخش تیمی کمان کامپوند مردان تیم ایران با ترکیب رضا زمانی نژاد ، محمدعلی کریمی و عبدالله کیایی در دور اول به قرعه استراحت خوردند. در دور دوم ویتنام را از پیش رو برداشتند و درمرحله فینال با نتیجه 228 بر 217 تیم تایلند را شکست دادند و به مدال طلای این دیدارها دست یافتند.

در کمان ریکرو زنان نیز تیم ایران با ترکیب نجمه آبتین، یاسمن شیریان و فرنوش شقاقی در دور اول تیم مغلوستان را مغلوب خود کردند. در مرحله دوم در برابر چین شکست خوردند و به دیدار رده بندی راه یافتند. در این مرحله برابر تیم ویتنام 230 بر 21 به پیروزی رسیده و نشان برنز را کسب کردند.

عصر امروز (جمعه 15آبان ماه) و در ادامه مسابقات دو تیم کامپوند زنان و ریکرو مردان برای کسب مدال به رقابت می پردازند.

تیم تیراندازی با کمان ایران تاکنون در این بازیها صاحب یک نشان طلا، یک مدال نقره و دو برنز در بخش انفرادی شده اند.

سومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا از روز 8 آبان در شهرهای مختلف ویتنام آغاز شده است و روز 17 همین ماه به پایان خواهد رسید.