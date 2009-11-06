هیچ چیز نگران کننده ای در تاسیسات هسته ای جدید ایران یافت نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد البرادعی" در گفتگو با شبکه خبری سی ان ان و روزنامه نیویورک تایمز که متن آن روز پنجشنبه منتشر شد، اعلام کرد که وی هم اکنون در حال بررسی یک راهکار مناسب برای متوقف نشدن توافق هسته ای جدید میان ایران و سه قدرت دیگر جهان از جمله آمریکا، فرانسه و روسیه است.

در همین حال روزنامه نیویورک تایمز به نقل از البرادعی نوشت: یافته های اولیه بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در بازرسی از تاسیسات هسته ای جدید ایران در قم نشان می دهد که هیچ چیز نگران کننده ای در این تاسیسات وجود ندارد.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ادامه سخنان خود با اشاره به اظهارات مقامات ایران درباره تهدیدات خارجی گفت که ایران تاسیسات هسته ای جدید در قم را به عنوان بدیلی برای تاسیسات هسته ای نطنز در صورت حمله دشمنانی همچون اسرائیل ساخته است.

البرادعی ضمن بزرگتر و گسترده تر خواندن تاسیسات هسته ای نطنز در مقایسه با تاسیسات فردو گفت: تاسیسات هسته ای جدید ایران گودالی در دل یک کوه است که به عنوان جایگاهی محکم برای حفاظت از تجهیزات ایران ساخته شده است.

وی در ادامه به سی ان ان گفت: دولت ایران همکاریهای بسیار خوبی را با بازرسان آژانس برای بازرسی از تاسیسات هسته ای جدید خود داشته است.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین پیشتر پیشنهاد مبادله سوخت هسته ای را تنها راه موجود برای پایان دادن به اختلاف کشورهای غربی بویژه آمریکا با ایران دانست.

البرادعی در عین حال این پیشنهاد را فرصتی برای پایان یافتن چندین دهه اختلاف بین واشنگتن و تهران قلمداد کرده بود و افزود: پاسخ سریع ایران به این پیشنهاد می تواند کمک بسیاری به اثبات صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای این کشور کند.