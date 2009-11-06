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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۴۷

میشل عون:

دولت لبنان تا پایان هفته آتی تشکیل می شود

دولت لبنان تا پایان هفته آتی تشکیل می شود

رهبر جریان آزاد ملی لبنان که همواره از اظهار نظر درباره تشکیل دولت خودداری می کرد، از نهایی شدن این امر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر "میشل عون" در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط با اشاره به رفع اختلافات اساسی در زمینه تشکیل دولت جدید لبنان، اظهارداشت: در صورتی که امر غیر مترقبه ای رخ ندهد، دولت جدید تا قبل از پایان هفته جاری تشکل می شود.

وی با تاکید بر ادامه ارتباطات خود با "سعد الحریری" مامور به تشکیل دولت جدید لبنان، افزود: بر خلاف آنچه گفته می شود مذاکرات ما با حریری به بن بست نرسیده است.

میشل عون در ادامه با رد سهم خواهی گروه ها و جریان در ترکیب کابینه جدید، اظهار داشت: همگی به سوی تشکیل کابینه ای ائتلافی در لبنان که نظر تمام گروه ها را جلب کند، پیش می رویم.

پیش از این سعد الحریری پس از اعلام وزرای انتخابی خود به "میشل سلیمان" رئیس جمهور لبنان و عدم جلب رضایت گروه های مخالف لبنانی از تشکیل دولت جدید بازماند.

کد مطلب 977773

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