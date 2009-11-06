توالی کامل ژنوم اسب به دست آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسب از حدود شش هزار سال قبل برای کمک در کارهای طاقت فرسا و به عنوان یک وسیله حمل و نقل در کنار انسان زندگی می کند.

اکنون محققان موسسه تکنولوژی ماساچوست و دانشگاه هاروارد با همکاری محققان ایتالیایی و آلمانی موفق شدند ژنوم اسب اهلی Equus caballus را رمزگشایی کنند و نشان دهند که ژنوم این اسب محتوی 7/2 میلیارد حرف DNA است. این تعداد حرف DNA بیشتر از حروف ژنوم سگ و کمتر از ژنوم انسان است.

همچنین نتایج این تحقیقات نشان می دهد که بیش از 53 درصد از کروموزمهای اسب با کرموزمهای انسان مشترک است.

براساس گزارش ساینس مگزین، این محققان DNA نژادهای مختلف اسب را با یکدیگر مقایسه کردند و تفاوتهای ژنتیکی را که درباره برخی از خصوصیات اسبها در هر نژاد مثل رنگ پوست توضیح می دهند کشف کردند.

همچنین به گفته این محققان، از آنجا که شباهتهایی میان ژنوم انسان و اسب وجود دارد، ژنوم اسب برای بررسی بسیاری از بیماریهای ژنتیکی انسان بسیار مفید است.