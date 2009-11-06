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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۵۷

برگزیده مخاطبان جشنواره تئاتر کودک در تالار هنر اجرا می‌شود

برگزیده مخاطبان جشنواره تئاتر کودک در تالار هنر اجرا می‌شود

نمایش "حسنک کجایی" برگزیده مخاطبان پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان اصفهان این روزها در تالار هنر به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، "حسنک کجایی" نوشته حسن وارسته به کارگردانی احمد سلیمانی روایتی از قصه "حسنک کجایی" درباره حیواناتی است که در طویله منتظر ورود حسنک هستند و دو گرگ قصد ورود به طویله را دارند. مجید امیری، ماشاء‌الله کوهستانی، حمید لاجوردی، محمدجواد پیروزی، زهرا محمدباقری، فائزه‌سادات حسینی، مهدی نیکروش و احمد سلیمانی بازیگران نمایش هستند.

وارسته و نیکروش طراحی صحنه و لباس و محمدرضا آزاد طراحی نور این نمایش را بر عهده دارند. "حسنک کجایی" که پیش از در پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان اصفهان به عنوان اثر برگزیده مخاطبان معرفی شده بود، ساعت 18:30 به مدت زمان 50 دقیقه در تالار هنر اجرا می‌شود.

نمایش "حسنک کجایی" از 10 آبان‌ماه به صحنه رفته و تا 10 آذرماه در تالار هنر به اجراهای خود ادامه خواهد داد.

کد مطلب 977776

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