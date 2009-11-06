به گزارش خبرنگار مهر، "حسنک کجایی" نوشته حسن وارسته به کارگردانی احمد سلیمانی روایتی از قصه "حسنک کجایی" درباره حیواناتی است که در طویله منتظر ورود حسنک هستند و دو گرگ قصد ورود به طویله را دارند. مجید امیری، ماشاء‌الله کوهستانی، حمید لاجوردی، محمدجواد پیروزی، زهرا محمدباقری، فائزه‌سادات حسینی، مهدی نیکروش و احمد سلیمانی بازیگران نمایش هستند.

وارسته و نیکروش طراحی صحنه و لباس و محمدرضا آزاد طراحی نور این نمایش را بر عهده دارند. "حسنک کجایی" که پیش از در پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان اصفهان به عنوان اثر برگزیده مخاطبان معرفی شده بود، ساعت 18:30 به مدت زمان 50 دقیقه در تالار هنر اجرا می‌شود.

نمایش "حسنک کجایی" از 10 آبان‌ماه به صحنه رفته و تا 10 آذرماه در تالار هنر به اجراهای خود ادامه خواهد داد.