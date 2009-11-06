بهره برداری از 50 هزار واحد مسکونی مهر تادهه فجر امسال

علی نیکزاد شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: تاکنون یک میلیون نفر درطرح مسکن مهر نام نویسی کرده اندند که برای همین یک میلیون نفر زمین مورد نیاز تامین شده است.

وی تصریح کرد: با 454 هزار نفر متقاضی این طرح عقد قرارداد شده، برای 354 هزار نفر پروانه ساخت اخذ شده و واحدهای مسکونی 114 هزار نفر پی ریزی شده است.

وزیر مسکن همچنین از تصویب مجوز ساخت طبقات برروی ساختمانهای شهری و نیز اعطای تسهیلات به مالکان آنها خبر داد.

نیکزاد گفت: در این راستا دولت تصویب کرده است، برای ساختمانهایی که مقاومت آنها به تایید سازمان نظام مهندسی برسد مجوز ساخت دو تا سه طبقه صادر و به دارندگان این ساختمانها تسهیلات پرداخت می شود.

وی تصریح کرد: ساختمانهایی که سازمان نظام مهندسی استحکام آنها را تایید نکند، نیز به منظور تخریب و بازسازی ساختمان و نیز ساخت طبقات بیشتر وام اعطاء می شود.

وزیر مسکن و شهر سازی همچنین از ساخت هزار و 500 واحد 15 میلیون تومانی برای بهسازی بافت فرسوده استان خراسان شمالی خبر داد.

وزیر مسکن در حالی خبر از واگذاری 50 هزار واحد مسکونی مسکن مهر تا دهه فجر داده است که در حال حاضر در بسیاری از استانهای کشور این طرح با مشکلات متعددی روبرو شده که عمده ترین آنها انصراف متقاضیان ثبت نام شده، معارضات ملکی و اجتماعی، تخصیص زمین در مکانهای نامناسب و دور از شهر از جمله در جوار گورستانها، تغییر کاربری برخی زمینهای آموزشی برای اجرای طرح و دلسردی مردم از خانه دار شدن به این نحو است.