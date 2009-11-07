مرتضی زرینه زاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: وقتی پرداخت نقدی یارانه غذای دانشجویی عملیاتی شود و پول در اختیار خود دانشجو باشد آنگاه بخش خصوصی به طور جدی وارد میدان می شود و دانشجو هر غذایی که دوست دارد را از ویترین انتخاب می کند.

وی افزود: وقتی بخش دولتی در زمینه ارائه غذای دانشجویی کنار زده شد بحث رقابتی می شود و از این پس دانشگاهی که ارائه دهنده خدمات بوده است نقش ناظر پیدا می کند و بخش خصوصی وارد عمل می شود.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان خاطرنشان کرد: دانشگاه باید از ارائه خدمات دانشجویی مبرا شود و این کار در اختیار بخش خصوصی گذاشته شود و دانشگاه به طور کلی به سراغ آموزش و پژوهش برود. در این راستا تلاش و خواست وزارت علوم این است که یارانه تغذیه دانشجویی را به صورت نقدی و در قالب وام در اختیار دانشجو قرار دهد.

زرینه زاد درباره میزان وام تغذیه دانشجویی به مهر گفت: پروژه ای با عنوان پروژه تغذیه در صندوق رفاه دانشجویان در حال انجام است که در نتیجه آن قیمت تمام شده غذا مشخص می شود. در واقع به دنبال به دست آوردن یک قیمت واقعی و منطقی برای غذای دانشجویی هستیم.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم درباره زمان اجرایی شدن پرداخت نقدی یارانه تغذیه به دانشجویان به مهر گفت: بحث نظری موضوع ارائه نقدی یارانه غذای دانشجویی به صورت وام به دانشجویان تا پایان سال کامل می شود و اجرای آن از اول سال تقویمی یا اول سال تحصیلی آتی انجام می شود.