اتحاد مهمترین نکته برای مسلمانان در مراسم حج است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، این روحانی شیعه با انتقاد از دستهای پنهانی که خواستار اختلاف افکنی بین مسلمانان هستند تاکید کرد: اگرچه این گونه تحرکات همواره محکوم به شکست است اما مسلمانان اقصی نقاط جهان باید ضمن هوشیاری از قرار گرفتن در موضع انفعال بپرهیزند.

وی همچنین اعلام برائت از مشرکان در مراسم حج را وظیفه ای الهی برای همه مسلمانان از مذاهب مختلف اسلامی دانست و افزود: درحالی که دشمن به تجاوزگری ها، هتک حرمت به مقدسات مسلمانان، کشتار کودکان و زنان بی دفاع و تعرض های متعدد به مسجدالاقصی ادامه می دهد، یک مسلمان چگونه می تواند در مسجد الحرام و مسجد نبوی نماز بخواند اما حمایت خود را از مسلمانان و برائت خود را از مشرکان و دشمنان اعلام نکند.

نوروزی در بخش دیگری از سخنانش دو ملت افغانستان و ایران را برادر خواند و گفت: بار زحمت بسیاری از هموطنان افغانی ما بر دوش برداران ایرانی است و مردم ایران حق بزرگی بر گردن کشور و ملت افغانستان دارند.

این روحانی شیعه با بیان اینکه امسال حدود 30 هزار زائر افغانی در موسم حج در عربستان حضور خواهند داشت گفت: هزینه اعزام هر زائر افغانی به عربستان 3 هزار دلار است.

وی همچنین در توضیح سنت های بدرقه و استقبال از زائران در کشور افغنستان گفت: سنت قربانی برای زائر و دادن ولیمه در این کشور همانند ایران مرسوم است.