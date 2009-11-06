نظامی آمریکایی همرزمان خود را به گلوله بست/ کشته و زخمی شدن 43 نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش آمریکا اعلام کرد که بیشتر افراد کشته و زخمی شده در نتیجه تیراندازی در پایگاه نظامی "فورت هود" از اعضای ارتش بوده اند.

مقامات ارتش آمریکا معتقدند که این حادثه را یک تک تیرانداز انجام داده است که قرار بود به عراق اعزام شود.

بر اساس این گزارش این تیراندازی در ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت محلی در ساختمان مرکز معاینه نظامیانی که عازم عراق و افغانستان می شوند و یا به تازگی از این کشورها بازگشته اند، به وقوع پیوست.

"باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا ضمن ابراز تسلیت به قربانیان، این واقعه را وحشتناک توصیف کرد.