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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۵۰

در اعتراض به اعزام به عراق؛

نظامی آمریکایی همرزمان خود را به گلوله بست/ کشته و زخمی شدن 43 نفر

نظامی آمریکایی همرزمان خود را به گلوله بست/ کشته و زخمی شدن 43 نفر

ارتش آمریکا اعلام کرد که روز پنجشنبه در نتیجه یک تیراندازی در بزرگترین پایگاه نظامی این کشور در ایالت تکزاس 12 نفر کشته و 31 فرد دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش آمریکا اعلام کرد که بیشتر افراد کشته و زخمی شده در نتیجه تیراندازی در پایگاه نظامی "فورت هود" از اعضای ارتش بوده اند. 

مقامات ارتش آمریکا معتقدند که این حادثه را یک تک تیرانداز انجام داده است که قرار بود به عراق اعزام شود.

بر اساس این گزارش این تیراندازی در ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت محلی در ساختمان مرکز معاینه نظامیانی که عازم عراق و افغانستان می شوند و یا به تازگی از این کشورها بازگشته اند، به وقوع پیوست.

"باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا ضمن ابراز تسلیت به قربانیان، این واقعه را وحشتناک توصیف کرد. 

کد مطلب 977788

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