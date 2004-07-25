جشنواره اي كه تنها اهميت كيفيت را ياد آور مي شود

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر" هومن رازدار دبير اولين جشنواره سينمايي فيلم و كيفيت كه صبح امروز در جلسه مطبوعاتي جشنواره مذكور سخن مي گفت ضمن تاكيد براين مطلب به تشريح چگونگي شكل گيري جشنواره پرداخت .

وي گفت : در بهار سال 1382 پس از پيشنهاد مهندس محمد حسن امامي كارشناس مديريت كيفيت مبني بر طرح موضوعي تحت عنوان اعمال كيفيت و مديريت كيفيت در هنرهاي بصري وپس از برگزاري جلسات مشترك پي در پي برآن شديم تا با توجه به قوت و قدرت ابررسانه اي چون سينما اين موضوع را در سينما پي بگيريم . در اثر مطالعاتي انجام شده به اين نتيجه رسيديم كه بهترين شيوه بكارگيري چنين موضوعي مي تواند در حالتي از حضور مجموعه فيلم ها مطرح شود و به همين منظور طرحي اجرايي براي آن پيش بيني كرديم . در اسفند ماه 1382 اين طرح جهت تائيد به مركز مطالعات و تحقيقات سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارائه شد .

رازدار برداشتن گام هاي اوليه رعايت اصول كيفي ساختار در كارگرداني را هدف برگزاري اين جشنواره دانست .

در ادامه نشست سيد فريد چاووشي دبير سينمايي اين جشنواره ساختار برگزاري آن را متشكل از 4 كميته فني سينمايي، علمي ، اطلاع رساني و اجرايي دانست و در مورد نحوه برگزاري آن گفت : پس از برگزاري همايش توجيهي در روز 20 مردادماه كه در خانه هنرمندان برگزار مي شود فيلمسازان 100 روز فرصت خواهند داشت تا اثري با موضوع كيفيت و ساختار كيفي به دبيرخانه جشنواره ارائه كنند . سپس اين آثار در كميته انتخاب ارزيابي شده آثار راه يافته به بخش مسابقه جشنواره براي دريافت مجوز اكران به معاونت سينمايي ارائه خواهند شد . در نهايت در روزهاي 29 آذر تا 1 ديماه سال جاري فيلم هاي مورد نظر در حاشيه چهارمين كنفرانس بين المللي مديرت كيفيت در مجموعه همايش هاي رازي اكران شده و مورد ارزيابي هيات داوران جشنواره قرار مي گيرد .

وي در مورد ميزان حمايت هاي جشنواره از فيلمسازان گفت : حمايت هاي مالي مستقيمي از فيلمساز صورت نمي گيرد ولي با توجه به رايزني هاي انجام شده حمايت هاي معنوي در قالب ايجاد ارتباط ميان فيلمسازان ، مراكز دولتي و خصوصي حامي توليد فيلم هايي با موضوع كيفيت از سوي برگزار كنندگان جشنواره صورت مي گيرد .

در ادامه برگزار كنندگان جشنواره به پرسش حاضرين پاسخ گفتند ولي نشست مذكور در حالي پايان يافت كه ضرورت و اهداف برگزاري چنين جشنواره اي همچنان براي نمايندگان رسانه هاي گروهي و مطبوعات در پرده ابهام باقي ماند .

اولين جشنواره فيلم و كيفيت توسط شركت گروه كارشناسان ايران و با حمايت موسسه تحقيقات و استاندارد ايران ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و موسسه تضمين كيفيت انگلستان برگزار مي شود .

