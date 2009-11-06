اسرائیل قطعنامه مجمع عمومی را رد کرد/ افزایش فشار جهانی بر صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مجمع عمومی سازمان ملل روز گذشته با تصویب قطعنامه ای مهلتی سه ماه به طرف اسرائیلی و فلسطینی برای تحقیق درباره جنایت های جنگی رخ داده در نوار غزه طی زمستان سال گذشته داده است.

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در بیانیه ای که امروز منتشر کرده، آورده است: اسرائیل قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل را به طور کلی رد کرده و آنرا به دور از واقعیت می داند.

به نظر می رسد که تصمیم اخیر مجمع عمومی سازمان ملل که با موافقت اکثریت 114 عضو از 192 کرسی این مجمع بر انجام تحقیقات درباره جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در نوار غزه تاکید دارد، نگرانی شدید صهیونیست ها را به همراه داشته است.

در نشست روز گذشته مجمع عمومی 18 رای مخالف و 44 رای نیز ممتنع داده شد.

اگر چه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل مانند قطعنامه های شورای امنیت الزام آور نیست، اما تصویب پیش نویس قطعنامه حمایت از گزارش گلدستون نشانگر شکست تلاشهای تل آویو برای بی گناه جلوه دادن خود بوده و مورد استقبال طرفهای فلسطینی قرار گرفته است.

"ریاض منصور" نماینده تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل روز گذشته با حمایت از این قطعنامه، اظهار داشت: مقاومت فلسطین نباید با جنایات و اشغالگری رژیم صهیونیستی مقایسه شود.