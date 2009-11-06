علی معمری که تیمش پنجشنبه شب در چارجوب مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان موفق به شکست تیم العربی قطر شد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اگر چه برنده این بازی بودیم اما نهایی شدن صعودمان به جمع 4 تیم برتر رقابت‎ها به طور کامل به نتیجه دیدار دو تیم سیمد برزیل و بلچاتو لهستان بستگی داشت. دیداری که باید لهستانی‏ها در آن پیروز می‎شدند تا پیکان به عنوان تیم دوم گروه B صعود کند.

وی با اشاره به نتیجه به دست آمده در این دیدار سرنوشت‎ساز اظهار داشت: لهستانی‌ها بردند اما واقعا من و دیگر مربیان و بازیکنان پیکان سکته کردیم تا این نتیجه به دست آمد. بازیکنان برزیل گیم اول دیدار با بلچاتو را بردند و این موضوع استرس من را بیشتر کرد. فکر می‎کنم زمان این بازی، حساس‎ترین و پراسترس‌ترین زمانی بود که تاکنون پشت سر گذاشته‎ام. ما فقط پیروزی لهستان را می‎خواستیم.

سرمربی تیم والیبال پیکان با ابراز رضایت از اینکه شاگردانش به عنوان تیم دوم گروه B به مرحله نیمه‎نهایی رقابت‎های قهرمانی باشگاه‎های جهان راه یافته‎اند در خصوص عملکرد آنها در سه بازی مرحله مقدماتی گفت: کار گروهی بازیکنان بی نظیر بود. به خصوص در دیدار با العربی قطر که کاملا طبق برنامه‎های تاکتیکی و حساب شده بازی کردند. اگرچه کادر فنی پیش از این بازی 5 ساعت وقت گذاشت تا تیم العربی را برای بازیکنان آنالیز کند.

معمری با تاکید بر اینکه دیدار با ترنتینو ایتالیا در مرحله نیمه‎نهایی رقابت‎های باشگاه‌های جهان دشوارتر از سه بازی مرحله مقدماتی خواهد بود، تصریح کرد: به هرحال ایتالیایی‎ها کاملا حرفه‎ای بازی می‌کنند. آنها در چهار دوره گذشته این مسابقات قهرمان شده‎اند. اما پیکان باید بدون توجه به اسم و رسم ایتالیایی در این مرحله بازی کند. ما باید پیروز و فینالیست شویم تا بتوانیم یک تیم تاریخی در این رقابت‌ها لقب بگیریم.

سرمربی تیم والیبال پیکان با اشاره به اجرای قانون فرمول طلایی در این مسابقات یادآور شد: به گفته بسیاری از کارشناسان تنها تیمی هستیم که این قانون را خیلی خوب و بدون نقص انجام می‏دهیم.

تیم والیبال پیکان ساعت 20:30 روز شنبه (به وقت ایران) در مرحله نیمه‎نهایی رقابت‏های قهرمانی باشگاه‏های جهان مقابل ترنتینو ایتالیا به میدان می‎رود.