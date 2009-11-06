علی معمری که تیمش پنجشنبه شب در چارجوب مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای جهان موفق به شکست تیم العربی قطر شد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اگر چه برنده این بازی بودیم اما نهایی شدن صعودمان به جمع 4 تیم برتر رقابتها به طور کامل به نتیجه دیدار دو تیم سیمد برزیل و بلچاتو لهستان بستگی داشت. دیداری که باید لهستانیها در آن پیروز میشدند تا پیکان به عنوان تیم دوم گروه B صعود کند.
وی با اشاره به نتیجه به دست آمده در این دیدار سرنوشتساز اظهار داشت: لهستانیها بردند اما واقعا من و دیگر مربیان و بازیکنان پیکان سکته کردیم تا این نتیجه به دست آمد. بازیکنان برزیل گیم اول دیدار با بلچاتو را بردند و این موضوع استرس من را بیشتر کرد. فکر میکنم زمان این بازی، حساسترین و پراسترسترین زمانی بود که تاکنون پشت سر گذاشتهام. ما فقط پیروزی لهستان را میخواستیم.
سرمربی تیم والیبال پیکان با ابراز رضایت از اینکه شاگردانش به عنوان تیم دوم گروه B به مرحله نیمهنهایی رقابتهای قهرمانی باشگاههای جهان راه یافتهاند در خصوص عملکرد آنها در سه بازی مرحله مقدماتی گفت: کار گروهی بازیکنان بی نظیر بود. به خصوص در دیدار با العربی قطر که کاملا طبق برنامههای تاکتیکی و حساب شده بازی کردند. اگرچه کادر فنی پیش از این بازی 5 ساعت وقت گذاشت تا تیم العربی را برای بازیکنان آنالیز کند.
معمری با تاکید بر اینکه دیدار با ترنتینو ایتالیا در مرحله نیمهنهایی رقابتهای باشگاههای جهان دشوارتر از سه بازی مرحله مقدماتی خواهد بود، تصریح کرد: به هرحال ایتالیاییها کاملا حرفهای بازی میکنند. آنها در چهار دوره گذشته این مسابقات قهرمان شدهاند. اما پیکان باید بدون توجه به اسم و رسم ایتالیایی در این مرحله بازی کند. ما باید پیروز و فینالیست شویم تا بتوانیم یک تیم تاریخی در این رقابتها لقب بگیریم.
سرمربی تیم والیبال پیکان با اشاره به اجرای قانون فرمول طلایی در این مسابقات یادآور شد: به گفته بسیاری از کارشناسان تنها تیمی هستیم که این قانون را خیلی خوب و بدون نقص انجام میدهیم.
تیم والیبال پیکان ساعت 20:30 روز شنبه (به وقت ایران) در مرحله نیمهنهایی رقابتهای قهرمانی باشگاههای جهان مقابل ترنتینو ایتالیا به میدان میرود.
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