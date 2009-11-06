جایگاه داماش در صدر مستحکم شد / صعود برق شیراز به رده دوم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور از عصر پنجشنبه با برگزاری هفت دیدار از گروه "ب" آغاز شد که طی آن تیم‌های داماش گیلان، فولاد نوین اهواز، مس سرچشمه رفسنجان، گل گهرسیرجان، گسترش فولاد تبریز، برق شیراز و صنعت مهرکام پارس مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

در حساس ترین دیدار هفته تیم فوتبال داماش گیلان در ورزشگاه تختی بندرعباس با 2 گل محمدرضا الماس خاله (75) و امین ترکاشوند (87 - پنالتی) مقابل آلومینیوم این شهر به برتری رسید تا ضمن از پیش رو برداشتن یکی از مدعیان گروه "ب" مسابقات لیگ دسته اول، فاصله خود را با دیگر مدعیان افزایش دهد.

در روزی که تیم‌های بالانشین آلومینیوم هرمزگان و نفت تهران برابر حریفان تن به شکست دادند، تیم برق شیراز با تک گل حسن فرجی از سد پتروشیمی تبریز گذشت و با 10 امتیاز به رده دوم جدول گروه "ب" صعود کرد.

نتایج دیدارهای روز گذشته لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* آلومینیوم هرمزگان صفر - داماش گیلان 2

گل‌ها: محمدرضا الماس خاله (75) و امین ترکاشوند (87 - پنالتی)

* فولاد نوین اهواز 2 - شیرین فراز کرمانشاه یک

گل‌ها: علی بن محسن (18) و نسیم زارعی (46) برای فولادنوین و فرشاد سالاروند (48 - پنالتی) برای شیرین فراز

* مس سرچشمه رفسنجان یک - نساجی مازندران صفر

گل: ادوئی آجالا (86)

* گل گهرسیرجان 2 - نفت تهران یک

گل‌ها: محمد حریزاوی (75 و 80) برای گل گهر و امیر خانمحمدی (65) برای نفت تهران

* کوثر لرستان 2 - گسترش فولاد تبریز 3

گل‌ها: مهرداد خادمی (60 - پنالتی) و حمید دریک وند (78) برای کوثر و عباس آقایی (13 و 40) و رسول خطیبی (82 - پنالتی) برای گسترش فولاد

* پتروشیمی تبریز صفر - برق شیراز یک

گل: حسن فرجی مقدم (22)

* صنعت مهرکام پارس یک - شن سا اراک صفر

گل: علیرضا طی‌نیا (75 - پنالتی)

جدول رده بندی گروه "ب":

1- داماش گیلان 13 امتیاز

2- برق شیراز 10 امتیاز - تفاضل گل 2+، 5 گل زده

3- نفت تهران 10 امتیاز - تفاضل گل 2+، 4 گل زده

4- آلومینیوم هرمزگان 10 امتیاز - تفاضل گل 1+

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11- گل گهر سیرجان 4 امتیاز

12- شیرین فراز کرمانشاه 3 امتیاز

13- پتروشیمی تبریز 2 امتیاز

14- کوثر لرستان یک امتیاز

هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور عصر امروز با برگزاری هفت دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

جمعه - 15/8/88

گروه "الف"

* مس رفسنجان - اتکا گرگان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدا نوش آباد رفسنجان

* صنعت نفت آبادان - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی آبادان

* پیام مخابرات شیراز - تربیت یزد، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* شهرداری تبریز - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز

* سپاهان نوین اصفهان - شاهین اهواز، ساعت 14:30، ورزشگاه صفائیه اصفهان

* کاوه تهران - شموشک نوشهر، ساعت 14:30، ورزشگاه برق تهران

* پیام مشهد - داماش لرستان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد

جدول رده بندی گروه "الف":

1- شهرداری تبریز 10 امتیاز - تفاضل گل 4+، 9 گل زده

2- شهرداری بندرعباس 10 امتیاز - تفاضل گل 4+، 7 گل زده

3- صنعت نفت آبادان 9 امتیاز

4- ایرانجوان بوشهر 8 امتیاز

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11- داماش لرستان 2 امتیاز

12- سپاهان نوین اصفهان یک امتیاز - تفاضل گل 4-، 3 گل زده

13- شموشک نوشهر یک امتیاز - تفاضل گل 4-، 2 گل زده

14- پیام مشهد بدون امتیاز