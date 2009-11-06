به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، رابرتو کلدرولی وزیر مشاور تسهیل قانونگذاری اظهار داشت: این دادگاه اروپایی حقوق، فرهنگ، تاریخ، سنتها و ارزشهای ما را زیرپا گذاشته است. وجود صلیب در کلاسهای درس ارتباطی به کاتولیک بودن ندارد بلکه یک نماد سنتی محسوب می‌شود.

این درحالی است که دادگاه اروپایی حقوق بشر روز سه‌شنبه 3 نوامبر (12 آبان ماه) طی حکمی اعلام کرد که نصب صلیب در کلاسهای درس مدارس با سیاست تکثرگرایی آموزشی که بخشی از اساسنامه حقوق اروپایی است و ایتالیا نیز آن را به‌رسمیت می‌شناسد، منافات دارد.

این دادگاه اظهار داشته است که وجود صلیب در کلاسها می‌تواند برای دانش‌آموزانی که پیرو ادیان دیگر هستند چندان خوشایند نباشد به‌ویژه اگر آنها پیرو ادیانی در اقلیت باشند.

این حکم پایان جدال هشت ساله‌ای بود که فردی به نام سایل لاتسی برای عدم نصب صلیب در مدارس فرزندانش که در شمال شرق ایتالیا تحصیل می‌کردند آغاز کرده بود.

بحث درباره نصب و عدم نصب صلیب در مدارس در بریتانیا، فرانسه و اسپانیا نیز بسیار داغ شده است، اما این حکم می‌تواند بررسی مجددی را در سراسر اروپا برسر استفاده از نمادهای دینی در مدارس دولتی شکل دهد.

چندین وزیر ایتالیا اظهار داشتند که صلیب سنت نیست بلکه نمادی از هویت دینی است. ماریاستلا جلمینی وزیر آموزش ایتالیا اظهار داشت که هیچ فردی و حتی هیچ دادگاه ایدئولوژی در اروپا نمی‌تواند هویت ما را از بین ببرد.

فرانکو فراتینی وزیر امور خارجه ایتالیا نیز اظهارات مشابهی ایراد و اظهار داشت درحالی که ما تلاش می‌کنیم ادیان را به یکدیگر نزیک کنیم، این اقدام ضربه‌ای به مسیحیت تلقی می‌شود.

آندریا رونتی وزیر امور اروپا ایتالیا در یک شبکه تلویزیونی این اقدام را نشانه نگران کننده رویکردهای ضد معنوی در اروپا دانست.

واتیکان نیز به‌شدت با این حکم مخالفت کرده است. فدریکو لومباردی سخنگوی واتیکان اظهار داشت که حکم این دادگاه اروپایی با تعجب و اندوه در واتیکان همراه بود. یک دادگاه اروپای هیچ حقی ندارد که در امور ایتالیا مداخله کند.

وی تأکید کرد که مسئله صلیب نشانه بنیادین اهمیت ارزشهای دینی در تاریخ و فرهنگ ایتالیا است.

درمیان موضع‌گیری تمام شخصیتهای سیاسی در ایتالیا و شخصتیهای دینی در واتیکان در رابطه با نصب صلیب در مدارس به عنوان یک نماد دینی، سنتی و یا تاریخی یک نکته به ذهن متبادر می شود که آن مسئله حجاب دانش آموزان و آموزگاران در مدارس است، مسئله‌ای که با زدن برچسب نماد دینی غرب تلاش می‌کند به مبارزه با آن برخیزد اما زمانی که مسئله نماد دینی صلیب مطرح می‌شود بسیاری علیه آن موضع گیری کرده و آن را رویکرد ضد دین و تجلیات دینی در جامعه تلقی می‌کنند.

این درحالی است که اسلام حجاب را به هیچ عنوان یک نماد دینی تلقی نکرده و رعایت آن را بر زن مسلمان واجب می‌داند، اما بسیاری از همین شخصیتها خود اذعان می‌کنند که صلیب نماد دینی است. براساس قانونگذاری در مدارس کشورهایی چون فرانسه نمادهای دین در مدارس ممنوع اعلام شده‌اند اما عدم درک صحیح تعالیم اسلام همواره مشکلاتی را پیش روی مسلمانانی که در اقلیت زندگی می‌کنند به وجود آورده است.