پیشرفت فیزیکی آهن قزوین - رشت - انزلی به ۲۹ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، غلامرضا کرامتی ظهر جمعه به همراه صادق پور مهدی معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری قزوین در هنگام بازدید از عملیات اجرای این پرو‍ژه گفت: تاکنون برای اجرای این طرح ۱۶۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

مجری طرح های وزارت راه وترابری در استانهای قزوین و گیلان، میزان برآورد اعتبار این پروژه را در مجموع ۹۴۸ میلیارد تومان اعلام و اضافه کرد: طرح راه آهن قزوین - رشت - انزلی هم اکنون در ۹ قطعه در دست اجراست.



به گفته کرامتی پروژه راه آهن قزوین - رشت - انزلی به طول ۲۰۵ کیلومتر دارای ۲۲ کیلومتر تونل و ۱۱ پل ویژه است و ۱۲ کیلومتر این پروژه حدفاصل گردنه کوهین تا لوشان دوخطه خواهد بود.



وی در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس توافقنامه صورت گرفته، این طرح باید در سال ۱۳۹۱ به بهره برداری برسد، اظهار داشت: پروژه یاد شده از طرح های ویژه وزارت راه وترابری است که دستور تسریع در ساخت آن نیز صادر شده است.



مجری طرحهای وزارت راه و ترابری در استانهای قزوین و گیلان با تشریح مزایای اجرای این طرح گفت: بر اساس مطالعات در صورت ساخت این مسیر ریلی، جابجایی سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفرمسافر و ۹ میلیون تن بار در سال از طریق خط راه آهن این مسیر پیش بینی شده است و اجرای آن نقش موثری در جابه جایی کالا از بندر انزلی به سایر نقاط کشور هم خواهد داشت.



کرامتی یادآور شد: همچنین مطالعات مرحله دوم این طرح از انزلی تا آستارا به طول ۱۷۵ کیلومتر در دست اجراست که پس از تکمیل مطالعات، اجرایی خواهد شد.

