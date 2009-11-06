به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام کمیته رنکینگ فدراسیون جهانی تنیس روی میز (ITTF) محمدرضا اخلاق‎پسند نفر اول ایران در رده‎بندی جهانی موفق شد با 2 پله صعود در مکان 275 جهان قرار گیرد. مهران احدی نفر دوم ایران که در ماه پیش رده 303 قرار داشت در این ماه با یک پله سقوط در مکان 304 قرار گرفت. افشین نوروزی نفر سوم ایران در این رده‎بندی نیز با 2 پله صعودبه رده 342 رسید. ضمن اینکه نوشاد عالمیان ملی‎پوش جوان کشورمان با کسب شش و نیم امتیاز و 5 رده صعود در جایگاه 346 بزرگسالان جهان ایستاد.

همچنین محمد بایرامپور با یک پله ارتقا رده 408 جهان را به خود اختصاص داد. شهرام سربخشیان یک پله پایین آمد و به رده 444 دنیا رسید. واحد مالمیری با 2 پله صعود در مکان 581 جهان قرار گرفت. محسن خطیون بدون تغییر در رده 655 و محمد فرقدانی با 5 پله صعود در جای 727 جهان قرار گرفتند. در رده‎بندی بزرگسالان 1608 ورزشکار از سراسر جهان حضور دارند.

در رده‎بندی تیمی فدراسیون بین‎المللی تنیس روی میز و در بخش مردان همچنان چین ، کره‎جنوبی ، آلمان ، هنگ‎کنگ و ژاپن رده‎های اول تا پنجم جهان را در اختیار دارند. در این رده‎بندی تیم ملی بزرگسالان کشورمان باوجود کسب 10 امتیاز بدون تغییر در رده 45 جهان قراردارد.



اما در رده‎بندی ماه نوامبر 2009 و در رده سنی جوانان جهان، نوشاد عالمیان با توجه به حضور در مسابقات فینال جوانان جهان در توکیو یک پله صعود داشت و موفق شد در مکان 21 ورزشکاران جوان جهان قرار بگیرد. در حالیکه شایان ملکی دیگر ملی‌پوش جوان کشورمان نیز 8 رده ارتقا داشت و در مکان 284 جهان جای گرفت.

علیرضا ملارجبی ملی‌پوش نوجوان ایران نیز موفق شد 23 پله صعود کند و در رده 297 جوانان جهان بایستد. نیما عالمیان و امین میرالماسی دیگر هم به ترتیب با 2 پله تنزل و بدون تغییر در رده‎های 324 و 624 جهان جای گرفتند.

در رنکینگ پینگ‎پنگ‎بازان جوان جهان 781 بازیکن حضور دارند. در این رده‌بندی "کنتا ماتسودیرا" همچنان صدرنشین است.

در رده‎بندی تیمی جوانان جهان تیم‎های چین ، ژاپن ، کره‌جنوبی، چین‎تایپه و سوئد مکان‎های اول تا پنجم را به خود اختصاص داده‎اند. تیم ملی جوانان کشورمان نیز موفق شد یک پله صعود کند و در رده 32 جهان جای بگیرد. تیم جوانان ایران در این رده‌بندی 8 امتیاز نیز به امتیازات خود اضافه کرد.

و بالاخره اینکه در رده‎بندی نوجوانان جهان نیز علیرضا ملارجبی نفر اول کشورمان 5 رده صعود کرد و به جایگاه 64 نوجوانان جهان قرار گرفت. پوریا عمرانی نیز در این رده‎بندی یک پله صعود کرد و در مکان 178 جهان ایستاد.