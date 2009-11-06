استانداری که هر یکشنبه عوض می شد!/هنوز عاشق کار کردن در لرستان هستم

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان که یکی از معدود استاندارانی است که هیچ گاه جلسه ماهانه با خبرنگاران را از یاد نمی برد شامگاه گذشته در حالی خبرنگاران را به دفتر کار خود دعوت کرد که شاید خود خبرنگاران نیز منتظر جلسه این ماه نبودند!

صابری که گویا تنها کسی است که به شایعات پیرامون برکناری خود محل نمی گذارد در نشست خبری خود با رسانه ها نیز این شایعات را به شدت رد کرد و به برخی ابهامات در این زمینه پاسخ داد.

جلسه شامگاه گذشته استاندار لرستان بازهم محل طرح سئوالات همیشگی بود که شاید این دفعه تنها سئوالاتی که در این حوزه با وجود اینکه بوی تازگی می داد ولی در یکماه اخیر به نقل همه محافل تبدیل شده بود سئوال در مورد ماندن و نماندن، بازنشستگی و بیماری سید حسین صابری بود.

صابری جلسه را با ارائه گزارشی از وضعیت پیشرفت مصوبات سفر اول و دوم دولت به لرستان، پروژه های عمرانی در دست اجرا، طرحهای صنعتی کارگروه آمایش صنعت و مصوبات کارگروه توسعه عمران استان به ریاست معاون اول رئیس جمهوری آغاز کرد تا نوبت به سئوالات خبرنگاران برسد.

و اما این جلسه پر حاشیه که حواشی آن بر متن غلبه می کرد باعث شد تا گزارش جلسه را در غالب حواشی مهم نشست خبری استاندار لرستان با خبرنگاران بنگاریم.

* استاندار لرستان که صدایش گرفته بود پیش از آغاز پاسخگویی به سئوالات تاکید کرد که آنفلوانزا ندارد و گرفتگی صدایش به خاطر بلند حرف زدن است. وی با ارائه این توضیح خیال خبرنگاران را راحت کرد تا مبادا به آنفلوانزا مبتلا شوند.

*در برهه ای از جلسه برخی از خبرنگاران در انتهای سالن جلسات شروع به همهمه کردند تا صابری نیز که در یک ماه اخیر هزاران جانشین برای وی مطرح شده بود اینگونه خبرنگاران را دعوت به سکوت کند: شاید چون هفت هشت تا استاندار در این چند وقت مطرح شده است نکند در انتهای سالن استاندار دیگری نیز جلسه گذاشته است!

* برخی از سئوالات از استاندار لرستان که مرتبط با دیگر ارگانهای استان به ویژه شهرداریها بود موجب شد تا صابری آنچه در دل داشت را روی دایره بریزد.

وی با تاکید بر اینکه همه خبرنگاران لرستانی حتی جوانترین آنها با وظایف مسئولان کشوری آشنایی دارند، گفت: خیلی از سئوالاتی که مطرح می شود به وظایف من ارتباطی ندارد و کارهایی است که باید دیگران انجام بدهند ولی به دلیل کم کاری من مجبور شده ام وارد شوم.

صابری که انگار منتظر این تلنگر بود ادامه داد: مشکلات موجود در لرستان از زدن تابلو سر فلان کوچه شهر تا دکه های مطبوعاتی و سمبوسه فروشان را به من مرتبط می کنند!

استاندار با گلایه از برخی انتقادات در زمینه اینکه وی شهردار خرم آباد هم شده است، تصریح کرد: وضعیت رکود عمران شهری در مرکز استان و مطالباتی که مردم داشتند باعث شد تا ما ورود کنیم که بعد از این همه ما را متهم کردند که ما شهردار خرم آباد شده ایم!

* وی در ادامه سخنانش در زمینه انجام وظایفی که به او ارتباطی ندارد نیز به روایت خاطره ای از سفر حج پرداخت و گفت: در طول 30 ماه و 8 روزی که در لرستان بوده ام 13 روز مرخصی رفتم مکه که در دور سوم طواف یکی از خبرنگاران به من زنگ زد و گفت می خواهند فلان مدیر را عوض کنند!

* و اما سئوال یکی از خبرنگاران در زمینه ماندن و نماندن استاندار و اظهارت برخی از نمایندگان نیز خود محلی برای آنچه که در 30 ماه گذشته بر استاندار لرستان رفته است شد تا صابری تاکید کند: من که اینجا نشسته ام از دید خود "استاندار محترم لرستان" هستم! با خواسته هیچ نماینده ای نیامده ام و با خواسته هیچ نماینده ای هم نمی روم!

استاندار ادامه داد: دولت من را از آن سر دنیا آورده و گفته اینجا خدمت کنم. هر زمانی که با هر هدفی بگویند بروم نیم ساعت درنگ نمی کنم.

وی با تاکید بر اینکه تا لحظه ای که هست کار می کند، افزود: اگر وزارت کشور فکس کند که فردا ساعت 10 صبح تودیع می شوم تا ساعت 9 و 59 دقیقه کار می کنم و ساعت 10 کار را به دیگری می سپارم.

صابری که از برخی اظهارات مطرح شده در چند وقت اخیر دل پرخونی داشت گفت: از همان روز اول که من وارد استان شدن مدام می گفتند فلانی یکشنبه عوض می شوم. شب نامه و سی دی نامه علیه من توزیع می کردند. به زور که نمی توانم جلوی افراد را بگیرم!

* صابری همچنین در مورد بازنشستگی و بیماری خود که برخی از سایت مدعی شده بودند نیز گفت: برخی عنوان کردند که استاندار لرستان 8 ماه است که بازنشسته شده است. اگر من بازنشست شده ام که حق نداشتم هیچ نامه و چکی را امضا کنم!

وی با رد بیماری خود نیز ادامه داد: همان روزهایی که می گفتند من به شدت مریضم من در بازدید از پروژه های عمرانی هفت هشت کیلومتر پیاده روی کرده بودم و کاملا سرحال بودم!

استاندار لرستان خطاب به شایعه پردازان گفت: یک بار برای همیشه دست از این شایعات بردارید!

* استاندار لرستان همچنین در زمینه نامه محرمانه ای در زمینه عدم گرفتن اشتراک از مطبوعات لرستان که خبرنگاران از آن سخن می گفتند نیز تصریح کرد: آنهایی که مدعی هستند بیایند و نامه را نشان دهند!

صابری با تاکید بر اینکه چنین نامه ای در کار نیست و در جلسات مختلف نیز بر ضرورت حمایت از مطبوعات استان تاکید کرده است، به شوخی عنوان کرد: ببینید من چقدر پوستم کلفته که هنوز عاشق کار کردن در لرستان هستم.

* استاندار همچنین در پاسخ به سئوالی در زمینه برخی شایعات که از سوی مدیران برای "خراب کردن" استاندار مطرح می شود نیز گفت: از این خرابتر که نمی شوم!چه چیزهایی که توی این شهر به من نگفتند. از روز اول هر چی خواستن به من گفتند و من هم مثل "پسر عاقل" سرم را پایین انداختم!

صابری البته تصریح کرد: هر کس هر چی می خواهد پشت سر من بگوید حلال است!

* صابری همچنین در خصوص سئوال خبرنگاری در زمینه اینکه استاندار متهم به شهرداری خرم اباد است نیز ضمن تاکید بر اینکه از خودش رفع اتهام می کند، گفت: 70 درصد ایرادی که به من وارد می کنند این است که در کار همه دخالت می کنم ولی اگر دیگران کار خود را انجام دهند من هم دوست دارم به وظایف خود برسم!

* استاندار همچنین با تاکید بر اینکه در مدتی که در لرستان بوده وظایف خودرا به خوبی انجام داده است کمی از خودش تعریف کرد و گفت: من مدیر سیاسی قوی بوده ام و تاکنون بحرانهای زیادی را در استان جمع کرده ام.

صابری به حوادث بعد از انتخابات در لرستان و حوادثی چون درگیری دراویش در بروجرد اشاره کرد و گفت: من این موارد را به نحوی مطلوبی مدیریت کردم تا این قضایا چالشی در استان ایجاد نکند.

وی همچنین به شوخی به خبرنگاران گفت: خروجی ما ایده آل بوده است و شما هم می توانید این را به عنوان "بلوف استاندار لرستان" بنویسید.

نشست خبری استاندار لرستان تا بیش از ساعت 20 شب طول کشید تا خبرنگاران حتی بعد از پایان جلسه نیز در گفتگوهایی به طرح برخی از سئوالات خود بپردازند.