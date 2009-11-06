سیداحمدرضا دستغیب درباره سرنوشت حوزه فرهنگ و هنر در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به خبرنگار مهر گفت: دولت باید تدبیری بر این موضوع بیندیشد که با ایجاد و تصویب لایحه حذف یارانه‌ها بخش فرهنگی از سبد خانواده‌ها کاسته نشود.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر تصویب و اجرای لایحه بر سینما گفت: این دو موضوع می‌تواند ارتباطی معنادار با هم داشته باشد، زیرا با هدفمند شدن یارانه‌ها ممکن است استقبال مخاطبان از سینما تحت تاثیر آن قرار بگیرد و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس باید در این باره تحقیق و مطالعه بیشتری داشته باشند.

وی در ادامه افزود: طبیعتا بخش عمده درآمد خانواده‌‌های ایرانی را حوزه اقتصادی شامل می‌شود و دولت باید تدبیری بیندیشد که با تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بخش فرهنگی از سبد خانواده‌ها کاسته نشود. چون بزرگترین ضربه آن به بخش سینما وارد می‌شود و خانواده‌ها با صرف بیشترین بودجه خود به بخش اقتصادی دیگر توانی برای رفتن به سینما و تئاتر نخواهند داشت.

دستغیب یادآور شد: قطعا در روزهای آینده نمایندگان مجلس برای حوزه فرهنگ و هنر به ویژه سینما در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تدابیری می‌اندیشند تا با تصویب این لایحه فرهنگ و هنر آسیب نبیند. نباید سیاست حمایت از این عرصه به ویژه سینما با حذف یارانه‌ها و هدفمند شدن آن از بین برود و چتر حمایتی از حوزه فرهنگ برداشته شود، بلکه باید برای شکوفایی فرهنگ تلاش کرد.