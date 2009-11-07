ابداع جوهر جدیدی که مدارات الکترونیکی را روی پلاستیک چاپ می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، با توسعه این جوهر جدید برپایه نقره، دانشمندان زیراکس راهی برای تولید ارزان و عرضه تجاری مدارات الکترونیکی قابل چاپ پیدا کرده اند.

این نوع آوری می تواند کاربردهای بسیاری در عرصه های مختلف داشته باشد. برای مثال ساخت داروهای هوشمندی که قادرند تعداد قرصهای مصرف شده توسط بیمار را ثبت کنند و یا نمایشگرهای قابل جمع شدنی که به راحتی در کیف تا شده و حمل می شوند از جمله کاربردهای این مدارات الکترونیکی انعطاف پذیر است.

تاکنون، به دلیل تولید تراشه های سیلیکونی، امکان عرضه تجاری مدارات الکترونیکی ارزان وجود نداشت این درحالی است که با تولید این جوهر نقره که در دمای پایین قابل استفاده است مانع اقتصادی تولید مدارات مجتمع چاپی حذف می شود.

مدارات مجتمع تا به امروز برای ساخت تراشه های سیلیکونی پر هزینه تولید می شدند این مدارات از سه بخش شامل یک نیمه رسانا، یک رسانا و یک عنصر دی الکتریک تشکیل می شوند. اکنون با توسعه این جوهر نقره می توان سه ماده لازم برای چاپ مدارات مجتمع روی پلاستیک را با هزینه کم تولید کرد.

با استفاد از این فناوری نوآورانه زیراکس، مدارات مجتمع می توانند روی پلاستیک، پارچه و فیلم چاپ شوند.

براساس گزارش پی سی مگزین، مدارات الکترونیکی چاپ شده را مرکز تحقیقات زیراکس در کانادا توسعه داده اند این مدارات قابل چاپ می توانند در تولید "برچسبهای RFID ارزان" (شناسایی بسامد رادیویی)، کتابهای الکترونیک و پانلهای انعطاف پذیر برای حسگرها و پیلهای خورشیدی کاربرد داشته باشند.