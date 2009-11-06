آماده باش 15 درصد از ظرفیت مراکز درمانی زنجان برای مقابله با آنفلوانزا

رحیم سروری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: همچنین پنج درمانگاه نیز به طور اوژانسی برای پذیرش بیماران در پنج نقطه شهر زنجان فعال هستند و در شهرستانهای استان نیز مراکز درمانی فعال هستند.

وی ادامه داد: طبق آخرین اطلاعات در روز گذشته 131 مورد مشکوک به آنفلو نزای نوع A در استان شناسایی شده اند که از این بین 95 بستری شده اند و 18 مورد نیز مثبت اعلام شده است.

سروری زنجانی با بیان اینکه شدت شیوع آنفلوانزای نوع A بسیار زیاد است، افزود: طبق آخرین آمارها 29 دانش آموز در سطح استان مشکوک به ابتلا به این بیماری بوده و در بیمارستان بستری شده اند که در نهایت شش نفر از این افراد مبتلا به آنفلوانزا هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی با تمام توان در آماده باش کامل به سر می برد، ادامه داد: انتظار از مسئولان این است که با ایجاد فضای همکاری و تعامل متقابل روند توسعه این بیماری را کنترل کنیم.

سروری زنجانی افزود: طبق برآوردهای دانشگاه علوم پزشکی استان اگر هر فرد مبتلا به این بیماری 1.2 نفر از اطرافیان خود را مبتلا کند، انتظار می رود که چهار هزار و 370 نفر بستری و 874 نفر کارشان به بخش آی سی یو کشیده شود و متأسفانه 750 نفر نیز در این رابطه فوت خواهند کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان ادامه داد: آنفلوانزای نوع A بیماری خطرناکی است اما با این وجود 98 درصد از مبتلایان به صورت سرپایی درمان شده و تنها 2 درصد از این افراد در بیمارستان بستری می شوند.

سروری زنجانی با بیان اینکه اقدامات لازم جهت خرید واکسن و داروهای مورد نیاز صورت گرفته است، افزود: شهروندان هیچ نگرانی در این رابطه نداشته باشند زیرا لوازم و داروهای مورد نیاز در انبارها موجود است.