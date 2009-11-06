مهدی کریمی در این باره به خبرنگار مهر گفت: تمام فیلم‌هایی که در سینما ساخته می‌شود فرهنگی است. اگر قرار باشد یک فیلم با نام فیلم خاص و فیلم فرهنگی در یک سینما و به صورت محدود اکران شود برای فروش معقول این فیلم نیاز به تبلیغات و هزینه سازی اولیه داریم و گاهی این هزینه‌ها بسیار بالا رفته و این مقرون به صرفه نیست.

وی افزود: کمک به فیلم‌های فرهنگی و فیلمسازانی که ساخت فیلم‌های فرهنگی را دراولویت کارخود قرار داده‌اند علاوه بر حمایت مالی برای تبلیغات به اکران در زمان و مکان مناسب نیاز دارد، این فیلم‌ها به دلیل ویژگی‌های ارزشی که دارند باید از امتیاز اکران در پرمخاطب‌ترین سالن‌ها برخوردار باشند.

تهیه‌کننده "آژانس شیشه‌ای" گفت: اکران فیلم‌های خاص و فرهنگی در سالن‌هایی که از موقعیت اجتماعی مناسبی برخوردار نیست و مخاطب تمایلی برای تماشای فیلم در این سالن‌ها ندارد کمکی به این دسته از آثار و تهیه کنندگان آنها نمی‌کند و به نوعی رفع تکلیف مسئولان درباره اکران این فیلم‌ها محسوب می‌شود.

کریمی ادامه داد: متاسفانه در بسیاری از بخش‌ها وحدت رویه در گفتار و عمل نداریم. سازمان‌ها و مراکز آموزشی مانند آموزش و پرورش با شعار‌های فرهنگی خواستار تولید فیلم فرهنگی هستند تا از طریق این آثار شرایط رشد بسترهای فرهنگی را در جامعه فراهم کنند. اما در برنامه‌های تفریحی دانش‌آموزان ترجیح آنها در انتخاب فیلم‌های مفرح و سرگرم‌کننده و تجاری است.

این تهیه‌کننده مخاطب‌شناسی از طریق تحقیق میدانی را نیاز سینمای ایران توصیف کرد و گفت: حل مشکلات مرتبط با فیلم‌های فر‌هنگی نیاز به تحلیل و بررسی کارشناسانه، طبقه‌بندی اجتماعی و شناخت ژانرهای مورد علاقه مردم دارد تا از این طریق با ارزیابی مکان‌هایی که مخاطب این ٱثار آنجا حضور دارد و اکران این فیلم‌ها موجب رونق این آثار و رضایت مخاطبان شد.

کریمی تاکید کرد: مجموعه‌ای ازعلت‌ها موجب بوجود آمدن مشکلات فیلم‌های فرهنگی شده است. فیلم‌هایی که باهدف ذائقه سازی و رشد فرهنگی و اخلاقی مخاطب و تاثیرگذاری در او ساخته می‌شود برای برخورداری از اقبال عمومی نیاز به تبلیغات، تشویق و ترغیب مردم دارد.

وی در ادامه افزود: کمبود سالن از بزرگترین مشکلات سینمای ایران است. اگر تعداد سالن‌های ما در سطح کشور افزایش پیدا می‌‌کرد با به وجود آمدن تقاضا برای نمایش، هر فیلمی جای خود را پیدا می کرد و بخش عمده مشکلات اکران فیلم‌ها حل می‌شد.

وی در پایان گفت: هر فیلمسازی وقتی تصمیم به ساختن فیلم می‌گیرد، از قبل آگاه است که این اثر برای چه مخاطبی تولید می‌شود. اگر تهیه‌کنندگان و فیلمسازان ما در ارزشگذاری اثر خود منصف و واقع‌بین باشند، کمتر دچار سوء تفاهم می‌شوند.