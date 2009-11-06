آغاز واردات گاز از میدان دولت آباد ترکمنستان تا آذر

به گزارش خبرنگار مهر، رضا الماسی در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه ‌ریزیهای انجام شده برای ساخت خط لوله دوم گاز وارداتی از ترکمنستان، گفت: هدف از ساخت خط لوله دوم، انتقال گاز میدان دولت‌آباد این کشور به ایران بوده است که پیش بینی می شود ساخت آن تا آذر ماه امسال به پایان برسد.

وی افزود: بر اساس توافق ایران و ترکمنستان، با ساخت این خط لوله جدید امکان افزایش واردات سالانه 6 میلیارد متر مکعب گاز بیشتر ترکمنستان به ایران فراهم می شود.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران در ادامه درباره تعیین نقطه تحویل گاز ایران و پاکستان، توضیح داد: هنوز نقطه مرزی تحویل گاز ایران به پاکستان تعیین نشده است.

این مقام مسئول افزود: در شرایط کنونی نکته اصلی این است که پاکستان شبکه داخلی خطوط لوله گاز خود را بسازد و آن را به خط لوله انتقال گاز ایران متصل کند که هنوز این کار انجام نشده است.

به گزارش مهر، وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح بهینه سازی مصرف انرژی در تاسیسات انتقال گاز کشور، بیان کرد: تاکنون کارشناس‌های آلمانی و سوئیسی در راستای اجرای طرح SAVE X در تاسیسات انتقال گاز ایران حضور یافته اند.

الماسی با اشاره به اینکه کارشناسان این دو شرکت از چند هفته گذشته از برخی تاسیسات گازی بازدید کرده اند، گفت: این شرکتها باور نداشتند که شرکت گاز در صرفه‌جویی انرژی در ایستگاههای تقویت فشار پیشرو بوده‌ است. در حال حاضر هم منتظر تهیه پیشنهادهای آنها برای اجرای در تاسیسات گازی هستیم.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز با بیان اینکه فعلا شرکت EGL سوئیس روی این پروژه کار کرده و قرار است تجربه‌های خود را در اختیار شرکت گاز بگذارد، اظهار کرد: در طی این بازدید، کارشناسان اعلام کرده اند در برخی بخشها امکان اجرای پروژه‌های صرفه‌جویی وجود ندارد زیرا برخی از تاسیسات گازی با تکنولوژی‌های روز خریداری شده ولی در بخشهای دیگر که امکان اجرای پروژه SAVE X است منتظر تهیه پیشنهادهای آنها هستیم.