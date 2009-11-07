3 هزار مگاوات نیروگاه در صف گشایش LC

محمد بهزاد در گفتگو با مهر گفت: وزارت نیرو به صورت معمول سالانه حدود 6 نیروگاه 500 مگاواتی در بخش حرارتی را برای تامین اعتبارات و گشایش ال.سی معرفی می کند و تا کنون نیز 4 نیروگاه تصویب شده و در صف انتظار برای گشایش اعتبارات اسنادی هستند.

مدیرعامل توانیر افزود: تاکنون نیروگاه هایی که وزارت نیرو برای تامین اعتبار ارزی معرفی کرده است، ارز به آنها تخصیص شده یا هنوز گشایش ال.سی نکرده اند.

وی تصریح کرد: در کنار تامین اعتبارات ارزی، هر نیروگاه باید بخشی از منابع خود را به صورت ریالی تامین کند. بهزاد تاکید کرد: کمتر نیروگاهی وجود دارد که به حساب ارزی معرفی شده باشد ولی هنوز کارهای مربوطه در مورد آن، انجام نشده باشد.

بهزاد در عین حال گفت: البته چند مورد در بانکهای عامل وجود دارد که توانیر و بخش خصوصی، پیگیری لازم را انجام داده اند تا به کمیسیون اقتصادی دولت برسند و اختصاص ارز مورد نیازشان، به تصویب رسد.

به گزارش مهر، هیئت امنای حساب ذخیره ارزی اخیرا بنا به پیشنهاد بانک مرکزی با اعطای تسهیلات ارزی به مبلغ ۱۶۲میلیون ۷۷۳هزار و ۶۰۸ یورو از محل حساب ذخیره ارزی به یک شرکت تولید برق موافقت کرد، ضمن اینکه مسئولان وزارت نیرو نیز چندی پیش از اختصاص دو میلیارد دلار ارز به هفت نیروگاه غیردولتی از محل حساب ذخیره ارزی خبر داده بودند.