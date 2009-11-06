به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی زیدکوریر، بیانیه "اخلاق جهانی اقتصاد- نتایج تجارت جهانی" که چندی پیش با تکیه بر چشماندازهای مشترک نسبت به فعالیتهای اقتصادی عادلانه و قانونی از سوی هانس کونگ به سازمان ملل ارائه شد از سوی گروهی از اقتصاددانها، مدیران شرکتهای بزرگ، کارشناسان اخلاق با نظارت بنیاد اخلاق جهانی نوشته شده است.
این بیانیه اخیراً در سازمان ملل متحد ارائه شد و برای نخستینبار در این دانشگاه به بحث گذاشته میشود.
یوزف ویلند از کارشناسان اخلاق تجارت و مدیر مؤسسه مدیریت ارزش دانشگاه کانستنس نیز در این بحثها شرکت خواهد داشت.
بیانیه " اخلاق جهانی اقتصاد" قرار است به امضای افراد برجستهای در سطح جهان برسد. امضا کنندگان این نامه متعهد میشوند تا کلمات و مفاهیم این بیانیه را در تصمیمهای اقتصادی روزانه، اقدامات و رفتارهای عمومی خود قرار دهند.
این بیانیه که براساس بیانیه پارلمان ادیان جهان درسال 1993 برای اخلاق جهانی نوشته شد پنج اصل و ارزش قابل قبول جهانی را مورد تأکید قرار داده است. اصل انسانیت، اصل رویکرد غیرخشونتآمیز و احترام به زندگی، اصل عدالت و همبستگی، صداقت و تساهل، عزت دوجانبه و همکاری این اصول یادشده هستند.
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