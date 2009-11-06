تدوین بسته پولی سال 89 با محوریت تولید

محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر گفت: اصلی ترین نکته ای را که بانک مرکزی باید در تنظیم بسته سیاستی پولی و بانکی کشور مد نظر قرار دهد، این است که این بسته بر مبنای تولید محور تنظیم شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در نظر گرفتن چنین رویکردی، به این معنا است که انقباض موجود در دسترسی واحدهای تولیدی و صادراتی در دستیابی به منابع بانکی، از میان برداشته شود. سیاست‌های فعلی، آثار خوشی بر بخش تولید ما نداشته است.

وی تصریح کرد: با توجه به موج رکودی که در اقتصاد جهانی و در اقتصاد ایران به چشم می خورد، حتما می بایست از همه وسایل ممکن برای ایجاد رونق استفاده کرد.

به گفته نهاوندیان، یکی از ابزار ایجاد رونق، این است که دسترسی واحدهای اقتصادی را به منابع بانکی افزایش داده، بحث بدهی‌های معوق را با توجه به شرایط فوق العاده ای که وجود دارد، حل کنیم. از سوی دیگر، چرخش اعتباری را برای واحدهای تولیدی، تامین کنیم تا بتوانیم با مشکل بیکاری روز افزون مقابله نماییم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مرحال نهایی تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس شورای اسلامی، گفت: بر این اساس، بسته سیاستی موجود را نیز باید با تاکید بر واحدهای تولیدی و صادراتی تغییر داده و مشکلات آن را حل کنیم.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پیش از این در گفتگو با مهر از آغاز تدوین بسته پولی و بانکی سال 89 از آذرماه امسال خبرداده و گفته است: این بسته قطعا براساس لایحه هدفمندکردن یارانه ها تغییر خواهد کرد.

به گزارش مهر، بسته سیاست پولی و بانکی کشور هرساله به استناد بند (الف) ماده (18) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351 - را تدوین می کند. در این بسته، ضوابط سیاستهای پولی برای بانکهای دولتی ، غیر دولتی وموسسات مالی و اعتباری اعمال می شود.

سهم بخشهای مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی، نرخ سود عقود مبادله ای و مشارکتی، نرخ سود سپرده های بانکی ، نحوه نظارتهای بانک مرکزی بر بانکها و سایر سیاستهای مرتبط برای کاهش تورم در این بسته مورد توجه قرار می گیرد.