توسعه بمبهای نانویی نامرئی در مبارزه با سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان شرکت BIND Biosciences در کمبریج آمریکا امیدوارند که ظرف یکسال آینده بتوانند اولین آزمایشات بالینی این نانوذرات نامرئی را در مبارزه با سرطان پروستات آغاز کنند.

به احتمال زیاد در فاز دوم بررسیهای بالینی آزمایش بمبهای نانویی نامرئی در مبارزه با سرطانهای سینه و ریه نیز انجام خواهد شد.

پس از موفقیتی که این محققان در آزمایش این نانوذرات بر روی حیوانات به دست آوردند معاون رئیس این شرکت اعلام کرد که ظرف یکسال آینده آزمایشات بالینی بر روی 25 بیمار آغاز خواهد شد.

این بمبهای بسیار کوچک که قطر آنها هزار برابر کوچکتر از یک تار موی انسان است نامرئی هستند. نامرئی بودن این بمبها به دلیل استفاده از یک پوشش مولکولی نامرئی است که روی آنها را می پوشاند و موجب می شود که این بمبها بدون اینکه سیستم ایمنی آنها را ببیند و به آنها حمله کند از سراسر بدن عبور کنند.

براساس گزارش تایم آنلاین، این نانوذرات گونه ای از آنتنهای کوچک هستند که تنها به سلولهای سرطانی حمله می کنند و می توانند دارو را به محل اصلی تجمع تومور حمل کنند بدون اینکه عوارض جانبی برای سلولهای سالم اطراف تومور داشته باشند.