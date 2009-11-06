قضات افراد را بلاتکلیف در زندان نگهداری نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله ناصر مکارم شیرازی شامگاه پنج‌شنبه در دیدار رئیس دیوان عالی کشور از قضات خواست قبل از صدور حکم، تحقیق و تفحص لازم را انجام دهند تا به دست آنها ظلمی تأیید نشده و حقی از کسی ضایع نشود.



این مرجع تقلید اضافه کرد: گاهی در بعضی پرونده‌ها بدون دقت لازم، حکم صادر می‌شود و تبعات منفی در میان مردم ایجاد می‌کند.



وی دقت در پرونده‌های مالی مربوط به چک و مهریه را از محاکم قضایی خواستار شد و گفت: قضات بعد از صدور حکم در صدد اجرای حکم باشند و افراد را در اجرای احکام بلاتکلیف نگذارند و به جای اینکه افراد بدون صدور حکم در زندان نگهداری شوند، با لحاظ نمودن قوانین آنان را با وثیقه آزاد کنند.



آیت الله مکارم در پایان، تسریع در بررسی و صدور حکم عادلانه در پرونده‌های مربوط به جریانات پس از انتخابات را خواستار شدند.



در ابتدای این دیدار، رئیس دیوان عالی کشور با ارائه گزارشی، کمبود قضات روحانی را از مهمترین مشکلات قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: از حوزه‌‌های علمیه انتظار داریم که به امر قضا توجه بیشتری داشته باشند و طلاب مستعد را برای امر قضاوت تربیت و تجهیز کنند.



آیت‌الله احمد محسنی‌گرکانی، مسئله افتاء و قضاوت توسط روحانیون را از نعمات الهی برشمرد و اظهار داشت: قضاوت از مسائل مهم و بسیار مشکل است و دشمنان در صددند که امر قضاوت از دست روحانیون خارج شود، چرا که قضاوت نقش بسیار مفید و موثری در اصلاح جامعه دارد.