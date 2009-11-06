به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فیلمنامه نسخه سینمای ماجراهای یوگی و دوستان را برد کاپلند نوشته و اریک بروینگ روی صندلی کارگردانی آن خواهد نشست. بروینگ فیلم سینمایی "سفر به مرکز زمین" را در کارنامه دارد. پیش‌بینی می‌شود کار فیلمبرداری "یوگی خرسه" از ماه آینده میلادی در نیوزیلند آغاز شود.

فاریس که آخرین بار با گویندگی به جای یکی از شخصیت‌های انیمیشن "ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی" روی پرده سینماها بود، قرار است در "یوگی خرسه" نقش یک مستندساز بازی کند. آیکروید به جای شخصیت یوگی حرف خواهد زد و کار صداپیشگی شخصیت بوبو نزدیکترین دوست و دستیار یوگی هم به عهده تیمبرلیک است.

شخصیت یوگی نخستین بار سال 1958 در مجموعه کارتون‌های شرکت هانا ـ بارابرا به علاقمندان شناسانده شد و به جای او داوس باتلر حرف زد. فیلمنامه اصلی فیلم سینمایی "یوگی خرسه" را جاشوا استرنین و جفری ونتیمیلیا نوشته‌اند و دانلد دی لاین و کارن روسنفلت تهیه‌کنندگان فیلم خواهند بود.